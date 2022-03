Na madrugada desta quarta-feira (23) por volta das 3h, a guarnição do 1° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (BEPCIF) do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) realizou combate a um incêndio em residência, na Rua do Divisor, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, na chegada dos militares foi realizado o combate direto para extinguir o fogo e resfriamento da residência vizinha. A casa media cerca de 5x3m.