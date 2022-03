Nesta segunda-feira (28), o 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio na BR-364, no bairro Vila Custódio Freire, em Rio Branco.

Os bombeiros realizaram o combate direto às chamas e não houve vítimas. A residência era de madeira e alvenaria.