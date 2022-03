Casal morre após colidir a motocicleta em caminhonete em Rio Branco

O casal Marquizio Freire da Silva, de 44 anos, e Edilene Igino da Silva, 39, morreram após uma grave acidente de trânsito na tarde deste domingo (27), no km 115 da BR-364, nas proximidades do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o casal trafegava no sentido Porto Velho-Rio Branco e acabou invadindo a pista contraria e colidiu violentamente na lateral da caminhonete modelo Hilux, cor preta, placa NXS-4047, que trafegava no sentido contrário, que saiu de Rio Branco com destino a Extrema, em Rondônia.

Na colisão, Marquizio e Edilene foram arremessados e ambos bateram a cabeça no asfalto, desmaiaram e sofreram múltiplas fraturas pelo corpo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Marquizio que já se encontrava sem vida. Já Edilene ainda chegou a ser atendida dentro da ambulância de suporte avançado do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, sendo levada direto ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia. O corpo de Marquizio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

A moto foi removida por guincho e o motorista do carro foi encaminhado até a Delegacia para prestar esclarecimentos e em seguida liberado.