Cerca de 200 famílias poderão perder o Auxílio Brasil em Brasiléia

O governo Federal criou o Auxílio Brasil em dezembro de 2021 em substituição ao antigo programa de transferência de renda Bolsa Família criado em 2003. O valor médio do benefício hoje é de R$ 400. O Auxílio Brasil é um programa que integra várias políticas públicas também de assistência social, saúde, educação, emprego e renda.

Para ingressar no Auxílio Brasil, as famílias precisam fazer inscrição no CadÚnico. A pessoa que fará o cadastramento da família deve ter pelo menos 16 anos, CPF, título de eleitor e ser for mulher ela é considerada de chefe família.

A Secretaria Municipal de Cidadania e Ação de Brasileia informou no início deste mês, que não há mais fila de espera de novas famílias aguardando para ser beneficiadas pelo o Auxilio Brasil no município.

Atualmente são mais de quatro mil famílias beneficiadas sendo destas 850 registradas desde janeiro. Porém a procura pelo o programa é grande na secretaria municipal todos os dias levando os servidores municipais a fazerem hora extra para atenderem todas as solicitações do benefício.

Mas, mesmo assim a Prefeitura de Brasileia faz uma alerta importante para os mais de 200 dos 550 contemplados pelo o programa em janeiro deste ano no município. Que correm o risco de terem o beneficio bloqueado neste mês de março por não terem movimentado o dinheiro ainda.

A Prefeitura informa ainda que quem for beneficiado com o Auxílio Brasil tem no máximo 90 dias para sacar, transferir ou utilizar o saldo depositado na conta da Caixa, ao fim deste prazo, o valor não tiver sido movimentado, ele será devolvido aos cofres do governo federal.

E então o beneficiado além ter o beneficio bloqueado vai ficar aguardando na fila ser chamado novamente.

Para entender melhor sobre o assunto o Jornal oaltoacre conversou com o Secretário Municipal de Cidadania de Brasileia Djailson Américo e o Coordenador do Programa Auxílio Brasil no município Elisson Negreiros.