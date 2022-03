Chuva deste domingo causa diversos pontos de alagamento em Sena Madureira; VÍDEOS

A chuva insistente que cai em boa parte do Acre desde as primeiras horas deste domingo (13) já começou a causar alguns estragos, entre eles, pontos de alagamento em diversos municípios do estado. A cidade de Sena Madureira é umas das mais afetadas, veja os vídeos:

Mas a chuva não alagou somente as ruas, um morador da rua Piauí, no bairro Bosque, em Sena Madureira, gravou alguns vídeos em que mostra a casa em que vive completamente tomada pelas águas. Veja:

Segundo o pesquisador Davi Friale, além das chuvas, chegou também ao Acre na tarde do último sábado (12) a primeira onda de frio polar do ano. Apesar de fraca, foi o suficiente para se caracterizar como uma leve friagem, com sensível queda da temperatura.