Colunista do ContilNet traz as previsões da semana para o seu signo; veja agora!

Giro do zodíaco de 20 a 25 de março de 2022:

Olá meus queridos e queridas! Mais uma semana abençoada com os signos na evolução! Destaques especiais para os virginianos, capricornianos e piscianos! Vamos conferir!

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Saudações meus caros, espiritualmente, é tempo de ajustes e méritos pela sincronia da alma com o destino… Criem uma boa energia com a entalpia positiva com as pessoas, sendo diferença, carinho em tudo que fazem… Sejam justiça. Nos negócios, diplomacia e acordo justo com os clientes, podem promover resultados primorosos… Harmonizem a equipe com as necessidades do sistema e tudo pode ter um sabor e resultado diferentes… Na saúde, tomem bastante líquido e atentem para os rins, exercícios para alongar as costas são uma boa opção!

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: A reflexão espiritual da semana, consiste em focar a força nas emoções e direcioná-las de modo saudável e produtivo. A inteligência emocional é fundamental para o sucesso e isso tem base nas relações com as pessoas, com a família e amigos… Empreguem esse tesouro! Nos negócios, sucesso após ajustes nas negociatas, interação emocional que faz diferença com a equipe e com o cliente… Sendo coração, sempre tem solução! Na saúde, cuidem das emoções e da interação saudável e positiva, com pessoas e ambientes…

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Espiritualmente, usem a comunicação e criatividade para alcançarem um novo nível na vida de vocês! Analisem com quem falam, como falam e o entendimento de quem está escutando o que falam… Sejam simples, diretos e objetivos, assim, a missão tá cumprida! Nos negócios, comunicações e exposições que garantem vendas, aprendizado e resultado, interajam com a equipe e clientes, surpreendam com a boa comunicação e com a clareza da informação! Excelente momento para cursos e para fazer aquela pós desejada… Na saúde, protejam a voz e consumam mais vitamina C, e verduras frescas.

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Paciência, aprendizado, humildade, perdão e ensino, são os desafios espirituais da semana, permitam ser sem perder… A melhor interação é feita na família, com as pessoas que amamos, a outra com o cliente, o vizinho, o cara do dia a dia, todo rosto uma história, toda história um destino…Sejam a ponte! Nos negócios, inspirem mais as pessoas a terem fé no que fazem, compartilhem o conhecimento para somar e atingir resultados, sejam o conhecimento aplicado, não a falácia vazia… Na saúde, podem ter problemas com a garganta, e com a comida que comem, vejam a qualidade de tudo isso!

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Uma maravilhosa regeneração e cura pra vocês, uma nova chance de escrever uma história melhor e perdoar correntes antigas, libertando-se da influência delas, é a bênção espiritual da semana! Cura pela escolha, aplicação e energia…Nos negócios, possibilidades de ativarem antigas parcerias, libertação de restrições e apoio de antigos clientes, sigam em frente! Na saúde, imunidade elevada protegendo contra qualquer ameaça…

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Espiritualmente, parem de ficar no mundo da lua, achando que tudo é bom… Olhem e vejam o que está por trás da máscara… Vejam a realidade como é, fujam de energia e pessoas negativas, protejam a casa de vocês e ao santuário interno… Lembrem que só entra em casa o que é convidado… Cuidado! Nos negócios, cuidado com proposta de negócios da China…. Engodos à vista se forem incautos… Na saúde, podem ter problemas com a qualidade do sono ou insônia…

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Jogo de cintura, resistência ao desejo e viver a vida com intensidade, é a reflexão da semana, atentem no modo mais eficaz de mudarem a realidade, a resposta está na frente de vocês, vejam, escutem e compreendam… Nos negócios, tudo que é feito com competência, planejamento e organização, é resultado certo! Na saúde, cuidem dos ossos, tomando Sol moderadamente e criem uma rotina diária de exercícios.

Escorpião, de 24 de outubro a 21 de novembro: Espiritualmente, força, tesão e vontade pra acontecer na realidade… Comande suas forças e impulsos, sendo a Vontade, a magia que permite realizar qualquer coisa… Desejo é uma ilusão da vaidade… Nos negócios, energia e vontade dando gás aos projetos e permitindo muitas realizações… Mãos à obra com intensidade! Na saúde, energia completa, vitalizando e dando vigor, ao corpo, mente e espírito!

Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro: Um ciclo de oportunidades e de realidade se repetindo… Identifiquem o que é o certo e façam, o errado pode ser corrigido… Aproveitem e façam! Nos negócios, sorte nas atividades, com retorno financeiro, investimentos arriscados… Na saúde, cuidem dos joelhos e articulações, tomem vitaminas e tenham uma rotina diária de atividade física…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Uma loucura ou o salto do destino para a realidade… É este o desafio espiritual da semana, saltem com fé, na intuição, na vontade e no desígnio de Deus… Analisem se o impulso é do espírito ou do desejo… Olhem a realidade de modo completo, além da máscara que ela apresenta e descobrirão caminhos novos… Nos negócios, palpite que faz diferença nas propostas e na atitude, usem eles! Na saúde, tenham cuidado com impulsividade e excessos, especialmente com bebidas…

Aquário, de 20 de janeiro a 18 de fevereiro: Espiritualmente, é momento de realizar com amor, viver o romântico e o melhor do sexo e do carinho… Busquem a pessoa amada e sejam a porta da felicidade e a felicidade estará com vocês se merecerem… Nos negócios realização que transcendem a alma, satisfação com a missão cumprida! Na saúde, tudo de bom com o corpo, a alma e o espírito…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Realizar e direcionar com vontade e compromisso é o desafio espiritual da semana, sejam liderança e frente das situações! Assumam o compromisso de fazer o melhor por todos! Sirvam comandando e comandem servindo! Nos negócios, liderança pessoal que inspira, traz resultados e vira uma situação… Excelente posicionamento num projeto ou ação… Na saúde, disciplina que faz diferença no corpo e na mente…

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

