Blog do Ton: Com martelo batido, prefeito Tanízio fica no MDB e apoia Gladson para o Governo do Acre

Após a ida de Mazinho Serafim e grande trupe para o Partido Liberal (PL), muito se especulou sobre o destino de muitos dos líderes que fazem parte daquele grupo. Um deles, o prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá.

Tanízio chegou a conversar com membros do PL e ouvir a proposta. O prefeito é Gladson ‘até o tutano’, como ele mesmo diz. Por gratidão a Flaviano, não tomou uma decisão sem antes consultá-lo. Para sua surpresa, ouviu da executiva estadual do partido que poderia permanecer na sigla e apoiar Gladson para o Governo do Acre.

“Eu sou Gladson incondicionalmente, e tenho no deputado Flaviano uma consideração ímpar. Estou satisfeito com essa autonomia, isso é bom. Flaviano é meu deputado federal e Gladson é meu governador”.

O prefeito comemora a ida do governador, nos próximos dias, para entregar um pacote de obras, que vão desde convênios para a reforma do legislativo local, iluminação da pista do município e passam por uma ampla reforma no hospital local. “Não tem como não apoiar um cara desses”.

Se o MDB ainda não decidiu quem será seu candidato ao Governo do Acre, já que estão na disputa a deputada federal Mara Rocha e o vereador Emerson Jarude, o popular prefeito local já decidiu: vai com Gladson rumo à reeleição. A população está em festa. Para a transição de governo, assume o vice-prefeito Toscano. Produtores locais já doaram dezenas de cabeças de gado para promover um grande almoço, já neste final de semana. Este comilão jornalista que vos fala foi convidado.

Lourival Marques

Outro que entra para a chapa do MDB que vai disputar vagas na Aleac é o ex-deputado Lourival Marques. Ex-petista, Lourival se viu em uma confusão que deu como certa sua filiação no PSD – o que sua assessoria desmentiu. No glorioso do dr. Ulysses, a candidatura de Lourival encontra abrigo que agrada a maioria em seu grupo.

TRE-AC

Reportagem da Veja revelou que ‘espiões do TSE’ tem feito procuras na darkweb. Destacou que, nas últimas eleições, um hacker conseguiu entrar no sistema interno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Pernambuco, tentou invadir os TREs do Acre, Paraná, Ceará, Bahia e Paraíba e, sem ser notado de imediato, chegou, no TSE, ao sistema que armazena o código-fonte das urnas, um conjunto de comandos de informática com todas as instruções para o equipamento de votação funcionar.

TRE-AC²

Trecho da matéria: “Atualmente a PF tem 107 inquéritos abertos para apurar investidas hackers a instituições públicas”. Ainda em 2019, a revista revelou que policiais federais disfarçados vasculharam a darkweb e “chegaram à conclusão de que as rotinas de ministros e de familiares deles estavam sendo monitoradas em detalhes e debatidas em fóruns”.

Mulheres no Governo

Das 142 pré-candidaturas confirmadas aos governos estaduais para as eleições de 2022, apenas 16 são de mulheres. O número equivale a 11,26% do total. Levantamento do Grupo Massa, conglomerado de comunicação que atua no Sul do país.

Mulheres no Governo²

De acordo com o levantamento, das 27 unidades da federação, 13 não têm nenhuma mulher concorrendo ao governo estadual. São elas: Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Mulheres no Governo³

Com a chancela de Mara Rocha no MDB, a figura pode mudar no Acre. pode mudar também no Alagoas – onde o decide entre Paulo Dantas e Jó Pereira – e no Pará, se Silvia Letícia entrar no jogo pelo Psol. O outro nome cotado pelo partido é Fernando Carneiro.

Chagas Batista

O PCdoB de Tarauacá escolheu Chagas Batista para encarar a disputa por uma vaga na Aleac. Chagas é ex-vereador, ex-vice-prefeito e foi candidato à prefeitura nas Eleições 2020. Naquela localidade, o representante, hoje, é o deputado estadual Jenilson Leite, que foi eleito pelo PCdoB. Com Jenilson disputando o Governo do Acre nestas eleições, lideranças locais se articulam pelo apoio popular.

Semana das decisões

A semana das decisões nem começou, mas muita gente já revelou sua ficha de filiação. Além de Lourival, Tanízio e grande companhia, quem anunciou o partido que o abriga é Roberto Duarte. Ele vai à disputa por cadeira na Câmara Federal, algo dado por aqui em primeira mão. Junto de Roberto, Claudia anunciou ficha de filiação para concorrer uma vaga à Aleac. Claudinha é liderança local do Juruá. “Claudinha vem como um forte nome a estadual”, comemorou o presidente regional da sigla, João Paulo Bittar.

Juruá

Ao que tudo indica, a região do Vale do Juruá tem candidatos para mais de metro. Bom para a democracia. Aos pretensos por uma vaga na Aleac – até onde tomo conhecimento – estão: prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãco (PSD); ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues (Republicanos); Kássio Araújo (PSD); Cida, do Mercantil São Paulo (Solidariedade); secretária municipal de turismo e empreendedorismo de CZS, Maria Gleiciane (PSD) e ex-prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary – sendo Zezinho, também, cotado para cadeira de deputado federal.

Juruá²

Para reeleição, aquela região conta com: o atual presidente da Aleac, Nicolau Junior (PP), que tenta reeleição; Maria Antônia (pode ir para o PP); Jonas Lima (PT), apesar de ainda não ter confirmado candidatura e Antônia Sales (MDB) que pode ir para disputa à Câmara Federal.

Juruá³

Já para a Câmara Federal, além da possibilidade de Zezinho e Antônia Sales, alguns dos pretensos: ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda (pode ir para o PP); deputado estadual Luiz Gonzaga (PP); líder do Movimento Social Pró-Ponte, Ralph Fernandes (sem partido); ex-secretária e esposa do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro, Keiliane Cordeiro (Republicanos); líder indigenista e ex-secretário de Estado Francisco Piyãko (PSD) e vereador Clerton Souza (PSD).

Família Milani

A deputada federal Vanda Milani e o filho, secretário de Estado Israel Milani, tem até o final desta semana para decidir para onde irão. Essa resposta pode estar mais próxima do que se parece. Enquanto Israel considera como opções o Progressistas e o União Brasil, Vanda pode desistir da candidatura ao Senado.

Família Milani²

Focando em ser vice de Gladson, Vanda pode surpreender a todos ao figurar como suplente da pré-candidata ao Senado Márcia Bittar (PL-AC).