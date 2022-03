Com salário de até R$ 3 mil, Instituto Dom Moacyr lança edital com 45 vagas e cadastro de reserva

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC / Dom Moacyr abriu nesta segunda-feira (14), o processo seletivo simplificado para seleção de bolsistas na modalidade bolsa professor tutor para atuar nos cursos profissionalizantes. Ao todo são 45 vagas para contrato imediato e há também cadastro de reserva. As vagas são para os níveis superior e médio e a seleção será feita por análise curricular. O contrato será de um ano podendo ser prorrogado por igual período.

A remuneração varia de R$ 1.500 até R$ 3.000 e a carga horária será de 20, 30 ou 40 horas semanais a depender do cargo.

As inscrições iniciam nesta segunda e poderão ser feitas até a sexta-feira (18), presencialmente na sede/Unidade Central do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC / Dom Moacyr para os concorrentes no munícipio de Rio Branco, ou na Escola João de Deus para os concorrentes do munícipio de Plácido de Castro, na mesma data, no período entre 08:00 e 11:30 e 14:00 e 16:00.

Veja o edital: