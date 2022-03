Passo a passo do café gelado

Como fazer café gelado igual de cafeteria: receita sem complicações e muito gostosa – Fonte: Reprodução/Pexels

Depois que você estiver com todos os ingredientes, basta adicionar tudo em um liquidificador, menos o achocolatado. Desse modo, deixe bater por cerca de dois minutos, você também pode observar se os cubos de café se derreteram. Em seguida, quando tiver misturado bem os ingredientes, adicione o achocolatado, misture, e reserve.

Para finalizar, basta pegar uma taça ou copo grande para fazer a montagem do café gelado. Nesse momento você pode colocar alguns complementos no copo, como, por exemplo, uma calda de chocolate. Agora você pode despejar o café gelado no copo e assim completar espalhando granulado por cima.

Sugestão de Consumo

Para consumir seu delicioso café gelado, não há a necessidade de complementos, afinal, ela por si só é bem completa. Contudo, você pode servi-la em qualquer momento do dia, tanto de manhã como o café matinal, quanto sobremesa tanto do almoço quando no jantar.