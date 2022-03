Comunicação do Estado abre inscrições para a Corrida do Jornalista

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), organiza a primeira Corrida do Jornalista: Circuito Rio Branco 2022, em alusão ao mês do jornalista, em abril, para prestigiar e agradecer aos trabalhos prestados pela imprensa.

O evento é aberto para os profissionais da comunicação e para o público em geral. As inscrições abriram neste sábado, 19, e a ação acontece no dia 24 de abril, quando os corredores irão largar às 7h do Palácio Rio Branco para um circuito de três ou cinco quilômetros.

A secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, destaca que o evento é uma homenagem aos profissionais da imprensa, que prestam um trabalho importante à comunidade acreana.

“No dia 7 de abril é comemorado o dia do jornalista, nesse dia vamos realizar uma ação para a categoria, e organizamos a corrida para o final do mês. O governador Gladson Cameli tem muitos amigos dentro da comunicação, então, foi uma forma que encontramos de prestigiar, confraternizar e encontrar os colegas da imprensa”, ressalta.

A inscrição custa R$ 60 e oferece um kit de camiseta regata, medalha de metal e numeração do atleta, além do pós-corrida.

Se inscreva na Corrida do Jornalista clicando aqui.