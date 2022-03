Concurso CRC AC: 50 vagas com inicial de até R$ 3 mil

Atenção para oportunidade, concurseiro! O concurso CRC AC está ofertando 50 vagas para cargos de nível médio e superior. A remuneração varia entre e R$ 1.360,80, para Agente Administrativo e R$ 3.000,00, para contador do Conselho Regional de Contabilidade do Acre.

A inscrição pode ser feita até o dia 25 de abril de 2022 no site da banca. A prova objetiva será aplicada em 22 de maio de 2022.

Veja abaixo o índice com informações sobre o concurso CRC AC:

Concurso CRC AC: Situação atual

Histórico do concurso:

• 21 de março de 2022: Edital publicado

Concurso CRC AC: Remuneração

O concurso CRC AC oferece remuneração de R$ 1.360,80, para Agente Administrativo e R$ 3.000,00, para contador. Mais benefícios previstos em lei. São eles:

a) Vale Refeição, no valor de R$ 649,06 (seiscentos e quarenta e nove reais e seis centavos) por mês;

b) Plano de Cargos e Salários; e

c) Vale transporte, conforme legislação

Concurso CRC AC: Inscrições

A inscrição para o concurso CRC AC podem ser realizadas entre os dias 21 de março e 25 de abril de 2022. O interessado pode se inscrever no site da banca organizadora: www.quadrix.org.br.

A taxa de inscrição é de:

R$ 60,00 (sessenta reais) para o cargo de nível médio

R$ 80,00 (oitenta reais) para o cargo de nível superior

Isenção de taxa

O pedido de isenção do referido valor poderá ser efetuado até o dia 25 de março de 2022. Poderá solicitar a isenção os inscritos no CadÚnico e os doadores de medula óssea.

O último dia para pagamento do boleto bancário será dia 26 de abril de 2022.

Concurso CRC AC: Cargos e vagas

O Conselho Regional de Contabilidade do Acre oferece 50 vagas de provimento imediato. O candidato aprovado pertencerá ao regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Veja abaixo a formação mínima exigida, vencimento, carga horária e número de vagas:

Agente Administrativo — R$ 1.360,80 + benefícios:

• Vagas: 30

• Jornada de trabalho: 40 horas semanais

• Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Contador — R$ 3.000,00 + benefícios:

• Vagas: 20

• Jornada de trabalho: 40 horas semanais

• Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Inscrição no Conselho Regional de Contabilidade com todas as obrigações administrativas, cadastrais e financeiras regularizadas.

Concurso CRC AC: Etapas

O Concurso CRC AC será composto por duas etapas: Prova Objetiva e Avaliação de títulos.

Prova objetiva

A prova objetiva está prevista para 22 de maio de 2022 e terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta pelas seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos — 20

Eliminatório e classificatório Conhecimentos Complementares — 10

Conhecimentos Específicos — 20

Estrutura da prova

A prova objetiva será composta de 50 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas para escolha de uma única resposta e pontuação total variando entre o mínimo de 0 e o máximo de 100 pontos; terá caráter eliminatório e classificatório.

Motivos para fazer o Concurso CRC AC

