Concurso CRC AC: sai edital com 50 vagas; níveis médio e superior

O Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC AC) publicou um novo edital de concurso público. A oferta é de 50 vagas para carreiras dos níveis médio e superior. Os salários iniciais podem chegar a R$3.000 mais benefícios.

Quem tem ensino médio completo pode se inscrever a 30 vagas de agente administrativo. Desse total, três oportunidades são para contratação imediata e 27 para cadastro de reserva. A remuneração da carreira é de R$1.360,80 mais benefícios.

No nível superior, o concurso CRC AC oferece 20 chances para o cargo de contador, sendo duas imediatas e 18 para cadastro de reserva. Os ganhos são de R$3.000 mais benefícios.

Em ambos os casos, a jornada de trabalho será de 40 horas por semana com lotação em Rio Branco, capital do Acre. Há reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência.

Os benefícios concedidos pelo Conselho são: vale-refeição de R$649,06, plano de cargos e salários e vale-transporte. Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 25 de abril, pelo site do Instituto Quadrix , organizador da seleção. O primeiro passo é preencher o formulário com todos os dados solicitados.

Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$60 para cargo de nível médio e R$80 para cargo de nível superior. O pagamento poderá ser efetuado até 26 de abril.

Concurso CRC AC: provas estão marcadas para maio

Todos os candidatos do concurso CRC AC serão avaliados por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação para os dois cargos está marcada para o dia 22 de maio, no turno da tarde, em Rio Branco.

Os candidatos deverão responder a 50 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Conhecimentos Básicos : 20 questões;

: 20 questões; Conhecimentos Complementares : 10 questões;

: 10 questões; Conhecimentos Específicos: 20 questões.

O exame terá pontuação de zero a 100, a depender do número de acertos de cada participante.

Para os inscritos no cargo de nível médio será aprovado na prova objetiva quem, cumulativamente:

Obtiver nota igual ou superior a 15,00 pontos em Conhecimentos Básicos;

Obtiver nota igual ou superior a 5,00 pontos em Conhecimentos Complementares;

Obtiver nota igual ou superior a 30,00 pontos em Conhecimentos Específicos.

Para os candidatos do cargo de nível superior será aprovado na prova objetiva quem, cumulativamente:

Obtiver nota igual ou superior a 15,00 pontos em Conhecimentos Básicos;

Obtiver nota igual ou superior a 5,00 pontos em Conhecimentos Complementares;

Obtiver nota igual ou superior a 30,00 pontos em Conhecimentos Específicos.

Estiver classificado para a entrega de documentos para a avaliação de títulos, de acordo com o quantitativo estabelecido no edital.

O concurso ainda terá avaliação de títulos apenas para o cargo de nível superior (contador). Serão convocados para essa etapa os 40 concorrentes com as melhores pontuações na objetiva, sendo 28 de ampla concorrência, dez negros e duas pessoas com deficiência.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois. Durante esse prazo, o Conselho poderá convocar aprovados para suprir a necessidade de novos funcionários.