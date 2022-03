Concurso ICMBio divulga resultado final da prova discursiva

O resultado final das provas discursivas do concurso ICMBio foi divulgado nesta segunda-feira, 28. As notas podem ser consultadas pelos candidatos por meio do site do Cebraspe , organizadora da seleção.

► Acesse o resultado final das provas discursivas!

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade também publicou a convocação para a avaliação biopsicossocial dos concorrentes que se declararam pessoas com deficiência. Essa etapa será realizada no dia 3 de abril.

Os participantes PCDs deverão verificar, no dia 29 de março, o local e horário da avaliação biopsicossocial. Será necessário comparecer munido de documento de identidade original e de parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 meses que antecedem a avaliação.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, os participantes deverão comparecer ao local de realização da etapa usando máscara de proteção facial.

O resultado provisório da avaliação biopsicossocial está previsto para sair no dia 18 de abril. Já as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado da prova discursiva estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 4 de abril, pelo site do Cebraspe.

As provas do concurso para o ICMBio foram aplicadas no dia 6 de fevereiro. Na parte objetiva, foram exigidas 120 questões para técnico ambiental, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Para analista ambiental, os exames foram compostos por 100 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos e 60 de Conhecimentos Específicos.

Enquanto no exame discursivo a cobrança foi diferente a depender do cargo:

► Técnico: uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de tema relacionado ao meio ambiente e à Amazônia.

► Analista: uma redação de texto dissertativo de até 45 linhas, abordando uma situação-problema a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos constantes do item 13 deste edital e relacionados à Amazônia.

Concurso ICMBio oferece mais de 100 vagas imediatas

O concurso ICMBio registrou 33.217 inscritos para as 171 vagas disponíveis inicialmente. A carreira com o maior número de inscritos foi de técnico ambiental, com requisito de nível médio. Foram 18.089 concorrentes para as 110 oportunidades.

Os demais 15.128 candidatos foram para as 61 vagas de analista ambiental, cargo de nível superior. Na tabela abaixo, confira o número de inscritos por cargo e localidade:

Cargo Localidade das vagas Total de vagas Nº de inscritos Técnico ambiental Acre 9 1.784 Amapá 8 2.083 Amazonas 22 2.863 Maranhão 5 1.871 Pará 44 6.460 Rondônia 22 3.028 Analista ambiental Acre 5 981 Amapá 4 1.000 Amazonas 12 2.416 Maranhão 3 1.578 Pará 25 6.868 Rondônia 12 2.285

O número de faltosos nas provas não foi informado. De acordo com o edital do concurso, as remunerações iniciais são de:

R$4.063,34 para técnico ambiental;

R$8.547,64 para analista ambiental.

Tais valores incluem o vencimento base de R$3.605,34 e R$8.089,64, respectivamente, mais o auxílio-alimentação de R$458 para servidores federais. Os contratados ainda farão jus a gratificações.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e as contratações serão feitas sob o regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia. As inscrições ficaram abertas de 3 a 23 de dezembro, pelo site do Cebraspe.