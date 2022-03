Concurso nível médio: vagas abertas e previstas

O ano de 2022 têm grandes concursos confirmados para candidatos de nível médio (concurso nível médio). As oportunidades se dividem entre as mais diversas carreiras e áreas de atuação com excelentes salários iniciais, além de diversos benefícios.

Não só pelo nível de escolaridade, os concursos nível médio oferecem grandes vantagens aos candidatos pela diversidade de carreiras e possibilidades para os mais diversos estados, municípios e também órgão federais.

Confira os principais editais já confirmados ou publicados para o ano de 2022. Lembrando que a sua candidatura depende apenas da certificação de nível médio em instituição reconhecida pelo MEC.

Concurso nível médio: inscrições abertas

Concurso PGE RJ

Foi publicado o edital do concurso PGE RJ (Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro). O certame oferta, ao todo, 12 vagas, além de oportunidades para formação do Cadastro Reserva em cargos de níveis médio e superior.

As inscrições no certame podem ser realizadas no site do Cebraspe, organizadora do edital, de 7 até 25 de março.

Concurso Hemocentro SP

Foi publicado o edital do concurso Hemocentro SP, para a Fundação Pró-Saúde. Organizado pelo Instituto Mais, os salários iniciais chegam a até R$ 3,9 mil.

As inscrições para o concurso Hemocentro SP podem ser realizadas do dia 02 de março a 07 de abril.

Concurso Detran AM

Foi publicado o edital do concurso Detran AM. O certame oferta, ao todo, 183 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Inscrições de 8 de março até 6 de abril.

Concurso IFES

Foi publicado o edital para o concurso IFES (Instituto Federal do Espírito Santo), com a oferta de 20 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Interessados devem realizar inscrições do dia 3 de março ao dia 3 de abril.

Concurso Eletrobras

Foi publicado o edital do concurso Eletrobras, para a Eletronuclear, com a oferta de 137 vagas e salários iniciais que chegam a até R$ 7,3 mil.

As inscrições estão abertas e seguirão até o dia 21 de março.

Concurso MS

A Câmara Municipal de Dourados (concurso MS) divulgou edital com a oferta de 44 vagas imediatas mais 218 de cadastro de reserva para diversos níveis de escolaridade.

As inscrições do concurso MS serão recebidas entre os dias 26 de fevereiro a 10 de abril.

Concurso CREMESP

Foi publicado o extrato de edital do concurso Cremesp com oportunidades de níveis fundamental, médio e superior. Organizado pelo Instituto Nosso Rumo, inscrições estarão abertas até março. As inscrições terminam dia 21 de março.

Concurso Docas PB

Foi publicado o edital do concurso público da Companhia Docas da Paraíba (concurso Docas PB). Organizado pela Vunesp, o edital oferta salários iniciais até R$ 6,6 mil.

Inscrições: 7 de fevereiro até 17 de Março de 2022.

Concurso São José dos Campos (SP)

Foi publicado o edital do novo certame da Câmara Municipal de São José dos Campos (SP). Os interessados devem se inscrever no site da Vunesp, banca organizadora do concurso, a partir das 10h do dia 10 de fevereiro até às 23h59 do dia 21 de março de 2022. O valor da taxa de inscrição é de R$ 44,50.

Concurso EsPCEx

O concurso EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exército) publicou o edital para o provimento de 440 vagas. Com inscrições marcada para começar no dia 7 de fevereiro, edital traz requisitos específicos para a carreira. Período de inscrição: 07 de fevereiro até 23 de maio de 2022.

Concurso RJ

A Prefeitura da cidade de Nilópolis lançou edital para novo certame. Ao todo, são oferecidas 384 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições iniciam no dia 7 de fevereiro e seguem abertas até o dia 18 de março de 2022. Os interessados devem se candidatar exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Avaliação Nacional, bancar organizadora.

Concurso Marinha – Aprendizes

A Marinha do Brasil lançou edital para o preenchimento de 686 vagas para a Escola de Aprendizes Marinheiros. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 28 de março a 10 de abril e custam R$ 40,00. As provas estão previstas para o dia 5 de junho.

Concurso Marinha

Uma nova oportunidade de concurso Marinha está aberta! Dessa vez, o ingresso será para admissão no Colégio Naval. Quem deseja ingressar nas carreiras militares poderá realizar a sua inscrição entre os dias 21 de março a 24 de abril.

Concurso UNESP

Foram publicados 18 editais do concurso UNESP (Universidade Estadual de São Paulo. O certame oferece vagas de níveis médio e superior para cargos em diversos campi da instituição.

Inscrições de:

18 de fevereiro até 21 de março de 2022 – edital Reitoria 2

– edital Reitoria 2 21 de fevereiro até 22 de março de 2022 – demais editais

Concurso GHC

Foi publicado o edital do concurso GHC (Grupo Hospitalar Senhora da Conceição). Com oferta para cadastro de reserva, salários chegam a R$ 22 mil. Período de inscrição: 17 de fevereiro até 18 de março de 2022.

Concurso CRN 4

Foi publicado o extrato de edital de concurso CRN 4. Com previsão de publicação em breve, a seleção ofertará oportunidades de níveis médio e superior. As inscrições estão previstas para terminar no dia 21 de março.

Concurso UFG

Foi publicado o edital do concurso UFG para técnicos administrativos, com 27 vagas sendo ofertadas e salários até R$ 4 mil. Período de inscrição: 3 a 21 de março de 2022.

Concurso IFSP

Foi publicado o edital do concurso IFSP para a área de técnicos-administrativos. Sob organização do próprio IFSP, provas serão realizadas em maio. Período de inscrição: 10 a 30 de março de 2022.

Concurso UFSC

Foi publicado o edital do concurso UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), com a oferta de 67 vagas e salários iniciais que chegam a até R$ 4,6 mil. Período de inscrição: 8 de Março a 6 de Abril.

Concurso Bombeiros PA

Foi publicado o edital do concurso Bombeiros PA, com a oferta de 405 vagas imediatas para o cargo de Praça. Período de inscrição: 3 de Março até 7 de Abril.

Concurso MA

Foi publicado o edital do concurso MA para Prefeitura de Buriticupu, município maranhense, com a oferta de vagas para cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de abril.

Concurso Prefeitura Suzano

Foi publicado o edital do concurso Prefeitura Suzano, em São Paulo, com a oferta de 79 vagas para todos os níveis de escolaridade. Inscrições de 3 de março até 6 de abril de 2022.

Concurso ESA

Foi publicado o edital do concurso ESA (Escola Sargento das Armas) com a oferta de 1.100 vagas para as áreas geral, de saúde e músico. Inscrição: 7 de Março a 5 de Abril.

Concurso Metrofor

Foi publicado o edital do concurso Metrofor (Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos). Inscrições: 21 de março até 21 de abril de 2022.

Concurso Crefito 10

O edital do concurso Crefito 10 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) foi publicado com a oferta de 175 vagas e salários iniciais de até R$ 7.379,70. Inscrições: 7 de março a 11 de abril.

Concurso SC

Foi publicado o edital do concurso SC, da Prefeitura de Tunápolis, município de Santa Catarina, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições estão abertas e podem ser realizada até às 23h59 do dia 24 de março de 2022.

Concurso Fase RS

O edital do concurso Fase RS (Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul) foi republicado e deixa de ser seleção temporária e passa a oferecer vagas definitivas. A data de inscrição é até às 17h do dia 15 de Março.

Concurso Prefeitura de Tubarão

Foi publicado o edital do concurso SC para a Prefeitura de Tubarão. O certame oferta, ao todo, 140 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições de 11 de abril até 11 de maio de 2022

Concurso público Prefeitura de Buriticupu (MA)

Foi publicado o edital de concurso público para a Prefeitura de Buriticupu, no Maranhão. O certame oferta, ao todo, 880 oportunidades para níveis fundamental, médio e superior de formação. Os interessados podem se inscrever no site da L J Assessoria e Planejamento Administrativo, organizadora do edital, até 20 de abril.

Concurso Prefeitura de Mombuca (SP)

Foi publicado o edital de concurso público para a Prefeitura de Mombuca, em São Paulo. O certame oferta, ao todo, 42 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever no site da PubliConsult, organizadora do edital, de hoje até 21 de março.

Concurso PR

Mais uma oportunidade para garantir uma vaga no serviço público no concurso PR (concurso Paraná). Dessa vez, a Prefeitura da cidade de Iguatu abriu certame com 23 vagas e salários iniciais que podem chegar a R$ 8,6 mil. Inscrições: 14 de março até 14 de abril.

Concurso Prefeitura de Córrego Novo

Foi publicado o edital do concurso MG com provimento de 131 vagas para atuar na Prefeitura de Córrego Novo, município do estado de Minas Gerais. As inscrições do concurso MG abrem apenas no dia 10 de maio e seguem até às 17h do dia 7 de junho de 2022.

Concurso Prefeitura de Campos Novos Paulista (SP)

Foi publicado o edital do concurso Prefeitura de Campos Novos Paulista (SP) com a oferta de 14 vagas para cargos de níveis superior e médio. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Aplicativa, banca organizadora do certame, até o dia 20 de março de 2022.

Concurso Setubinha (MG)

Foi publicado o edital do concurso Setubinha, em Minas Gerais, voltado ao preenchimento de oportunidades de níveis fundamental e médio. Inscrições de 23 de maio até 23 de junho de 2022.

Editais suspensos

Concurso TCM SP

O concurso TCM SP se encontra, no momento, suspenso. O edital do concurso foi lançado no início deste ano ofertando 10 vagas de nível médio. As inscrições serão reabertas.

Concurso Ministério da Economia

O Ministério da Economia suspendeu, temporariamente, o edital de concurso público para órgão. O comunicado foi divulgado por meio do portal da empresa Idib, organizadora do certame.

Editais quentes

Concurso Senado

O preenchimento de cargos por meio do concurso Senado segue previsto no Proposta Orçamentária para 2022 (PLOA 2022). De acordo com o documento publicado, está previsto o preenchimento de 40 vagas por meio da realização de concurso público.

Concurso AL RN

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte deu mais um passo para a realização do próximo concurso público (concurso AL RN). Em publicação no Diário Oficial da AL RN, foi aberto o prazo para envio das propostas das bancas organizadoras.

Concurso Bombeiros ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou o aumento do número de vagas do concurso para o Corpo de Bombeiros do estado (concurso Bombeiro ES).

Agora, a autorização prevê o preenchimento de 120 vagas, e não mais 80. O edital ficará sob responsabilidade do Idecan, conforme já havia sido autorizado pelo governo.

Editais previstos: policial

Concurso PC RO

Foi definida a banca organizadora do próximo concurso PC RO (Polícia Civil de Rondônia). O certame deve ofertar, ao todo, 270 vagas aos interessados.

O Cebraspe será a organizadora do edital. Agora a expectativa fica pela elaboração e publicação do novo edital do concurso PC RO.

Concurso PC RR

Foi formada a nova comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso PC RR (Polícia Civil de Roraima). O novo edital está previsto para ofertar 175 vagas em diversos cargos.

Concurso Perícia Oficial AL

Foi publicada a comissão organizadora do próximo concurso público da Perícia Oficial de Alagoas. O decreto autoriza o grupo de servidores, que será responsável, entre outras coisas, pela elaboração dos procedimentos administrativos referentes à contratação da banca organizadora.

Concurso Polícia Científica PR

Foi autorizado um novo concurso Polícia Científica PR para vagas de Agente Auxiliar da Perícia Oficial. Com o último edital expirado desde 2017, a comissão já está formada. De acordo com a autorização, são 16 vagas previstas para o cargo, que exige nível médio completo, de acordo com o último certame.

Concurso PM GO

O edital do concurso para a Polícia Militar de Goiás está previsto no Orçamento do estado para o ano de 2022 e será publicado em maio. As vagas deverão ser para os cargos de níveis médio e superior (concurso PM GO).

Concurso PM ES

Como adiantado pelo Direção Concursos, a empresa Instituto AOCP foi definida como organizadora do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (concurso PM ES).

Concurso PM BA

Em entrevista a uma emissora de TV do estado, o governador da Bahia, Rui Costa (PT) anunciou a realização de um novo concurso PM BA para 2022.

Concurso PMERJ

Notícia boa para aqueles que aguardam uma oportunidade na área militar! O concurso PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) deve sair em breve. De acordo com o gestor, o certame será realizado ainda no ano de 2022, com a oferta de duas mil vagas para cargo de soldado.

Concurso PM AL

O juiz da 18º Vara Cível da Capital determinou a retomada do concurso público da Polícia Militar de Alagoas, em especial do cargo de oficial combatente. Com isso, o cancelamento da seleção estaria suspenso. O pedido para a continuação do concurso PM AL foi realizado pela Defensoria Pública do estado.

Além disso, o edital do concurso PM AL para o cargo de soldado foi oficialmente retomado

Concurso Polícia Penal BA

Mais um concurso para a área policial pode ser realizado neste ano no estado da Bahia. Isso porque foi publicado a Lei Orçamentária Anual e o documento prevê a um novo edital do concurso Polícia Penal BA, com a oferta de 170 vagas.

Concurso Polícia Penal PB

Segundo o secretário da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), um novo edital para um concurso Polícia Penal PB está sendo estudado.

Concurso Bombeiros PI

Foi publicado termo de ratificação que confirmou a Fundação Universidade Estadual do Piauí (Fuespi) como a banca organizadora do novo concurso Bombeiros PI.

Concurso Bombeiros RN

Por meio de live realizada em suas mídias sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou que em 2022 será realizado um novo concurso para o Corpo de Bombeiros (concurso Bombeiro RN).

Saiba mais!

Concurso Detran RN

Em uma live transmitida pelas redes sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou a previsão de concurso público para o Departamento de Trânsito do estado (concurso Detran RN).

Concurso Detran DF

Em entrevista à coluna Grande Angular, do jornal Metrópoles, o diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Zélio Maia, afirmou com certeza que o novo certame do órgão sairá ainda no ano de 2022.

Concurso Detran PI

O Detran PI (Departamento Estadual de Trânsito do Piauí) encaminhou pedido por novo concurso. Foram solicitadas, ao todo, 141 vagas de níveis médio e superior. O documento apresenta, além do quantitativo de oportunidades, os locais de atuação dos novos servidores, requisitos e remunerações ofertados por cada cargo.

Concurso Sejus ES

O edital do concurso para a Secretaria de estado da Justiça do estado do Espírito Santo deve ser publicado até fevereiro de 2022 (concurso Sejus ES). Serão 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O salário inicial é de R$ 3.107,65, além de R$ 300 de auxílio refeição.

Concurso Guarda Municipal de Londrina (PR)

A Prefeitura Municipal de Londrina, no Paraná, oficializou a autorização que prevê a realização do concurso para a Guarda Municipal (concurso Guarda Municipal de Londrina).

Concurso Guarda Municipal de Navegantes (SC)

A Prefeitura de Navegantes, em Santa Catarina, publicou novo edital de concurso público para a carreira de Guarda Municipal de Transito (concurso Guarda Municipal de Navegantes).

Concurso Guarda Municipal Porto Alegre

O concurso Guarda Municipal de Porto Alegre está tomando cada vez mais forma, foi definido o grupo de servidores que acompanhará a organização do certame até a homologação final. O grupo de servidores ficará responsável, entre outras coisas, pela contratação da banca organizadora da seleção. Assim que a banca for contratada, o edital do concurso público poderá ser publicado.

Concurso Guarda Municipal São Luís

Por meio de suas mídias sociais, o prefeito de São Luis, Eduardo Braide, autorizou a realização do novo concurso público da Guarda Municipal São Luís. Ao todo, o novo certame vai ofertar, ao todo, 100 vagas e o novo edital deve ser publicado ainda no primeiro semestre de 2022.

Concurso Guarda Boa Vista (RR)

Foi formada a comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso Guarda Boa Vista (Guarda Municipal de Boa Vista). Os nomes dos componentes do grupo foi divulgado no Diário Oficial do Município.

Concurso Guarda Municipal (PB)

Mais uma oportunidade de concurso PB foi anunciada. Dessa vez as vagas serão para a Guarda Municipal de João Pessoa. A novidade foi revelada pelo vice-prefeito da capital, Léo Bezerra.

Concurso GCM SP

Após autorização de um novo certame, o concurso para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (concurso GCM SP) está em fase de estudos para a escolha da empresa que ficará responsável pelo novo edital.

Editais previstos: fiscal

Concurso Sefaz RR

Após realizar edital para Auditor Fiscal, a Secretaria de Fazenda de Roraima já iniciou estudos para ofertar, em breve, um novo certame (concurso Sefaz RR).

Editais previstos: tribunal

Concurso Tribunal – TJ RN

O novo edital do concurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já foi anunciado e agora está previsto para 2022.

Além do anúncio, o concurso TJ RN já teria banca organizadora contratada, a Comperve. A informação foi confirmada pelo ex-presidente do órgão em live realizada no dia 3 de abril de 2020. Em março deste ano, uma despesa com novo concurso TJ RN veio prevista no quadro de orçamento para do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

O órgão conta com 1.045 cargos vagos dentro de carreiras destinadas a candidatos de níveis médio e superior.

Concurso TJ TO

Em documento, o presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins (TJ TO) declarou que o órgão trabalha para que o edital do concurso TJ TO saia o mais breve possível.

Concurso TJ RS

A súmula do contrato do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (concurso TJ RS) e a empresa Ibade foi publicado nesta segunda-feira, 13 de dezembro.

De acordo com o projeto básico do concurso TJ RS, o edital pode ser publicado no fim de dezembro ou nos primeiros dias de 2022.

Concurso MPU

A realização de um novo concurso MPU pode ficar para o próximo ano. O certame de 2018 teve a prorrogação da suspensão do prazo de validade, que voltará a correr apenas em janeiro de 2022.

Concurso TJ CE

O Tribunal de Justiça do Ceará realizará um novo concurso público (concurso TJ CE) em 2022. Segundo presidente do tribunal, a previsão é de vagas para Oficial de Justiça e Analista Judiciário no primeiro semestre.

Concurso TJ MG

A banca para o próximo concurso TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) está definida e será a IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).

Concurso TRE AL

A presidência do órgão já confirmou que pretende realizar um novo concurso TRE AL que inclui oportunidades para o cargo de técnicos, que exige nível médio.

Concurso TRE PI

A comissão organizadora do novo concurso para o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (concurso TRE PI) decidiu pela suspensão dos trabalhos que preveem a realização do novo concurso para servidores.

De acordo com a decisão, a suspensão se deu pela possibilidade de realização do concurso unificado em 2023, o que pode inviabilizar a liberação do orçamento pelo TSE.

Concurso TRE CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (concurso TRE CE) esclareceu à equipe de jornalismo do Direção Concursos a possibilidade de realização de um novo concurso para o quadro de servidores.

TRE SP

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou o projeto para a criação de 225 cargos efetivos, cujo provimento depende de concurso TRE SP.

Dessas vagas, 129 deverão ser para o cargo de técnico judiciário, que exige formação apenas no ensino médio.

Concurso TRF 3

Quatro empresas organizadoras de concurso público tiveram as propostas analisadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região para a realização de um novo concurso TRF3. No momento, todas foram desclassificadas.

Concurso DPE AM

Foi formada uma nova comissão para realização de certame da Defensoria Pública do Amazonas. Recentemente, o regulamento do concurso DPE AM foi divulgado e trouxe mais detalhes sobre a seleção.

Concurso DPE PR

A Defensoria Pública do Paraná formou comissão para o edital de servidores (concurso DPE PR). O edital está autorizado desde setembro de 2019 e prevê vagas de nível médio para os cargos de: técnico em Informática, técnico administrativo e técnico de recursos humanos.

Concurso MP PA

Foi aberto o pregão eletrônico para a realização da escolha de banca do concurso público do Ministério Público do Pará (concurso MP PA)

Concurso MP TO

O Conselho Superior autorizou um novo concurso MP TO para o cargo de Promotor. Além disso, novos estudos estão sendo realizados para os servidores públicos, como Técnicos e Analistas.

Concurso MP MG

O concurso MP MG formou comissão para organizar um novo edital para servidores efetivos. O último concurso MP MG ocorreu em 2012. Foram oferecidas 54 vagas.

Concurso MPC SC

Foi formada a comissão especial de licitação para a escolha de banca do próximo concurso MPC SC. Ao todo, há 19 cargos vagos no órgão, segundo último levantamento.

Concurso DPE RS

O Conselho Superior da Defensoria do Rio Grande do Sul nomeou os servidores que irão fazer parte da comissão do novo concurso DPE RS para os cargos de Serviços Auxiliares.

Concurso DPE MT

O concurso para a Defensoria Pública do Mato Grosso (concurso DPE MT) está previsto para acontecer em 2022, conforme demonstrado na Lei Orçamentária Anual, publicado no Diário Oficial do estado.

Concurso DPE RJ

Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Defensoria Pública Estadual, cujos servidores ingressam através de concurso DPE RJ.

Concurso MP GO

O extrato de termo de contrato para o concurso do Ministério Público do estado de Goiás (concurso MP GO) foi publicado em publicação oficial no Diário Oficial do estado em 5 de janeiro de 2022.

Concurso STJ

Foi divulgada a portaria que nomeia os servidores que irão fazer parte da comissão responsável pela publicação do novo edital do concurso STJ.

Concurso DPE PR

A Defensoria Pública do Paraná (concurso DPE PR) formou comissão para o edital de servidores. O grupo de trabalho é destinado aos estudos técnicos que levarão até a publicação do edital, autorizado desde setembro de 2019.

CONCURSO PÚBLICO TRIBUNAL

Editais previstos: administrativo/ bancário

Concurso PGE AM

Foi definida a banca organizadora do próximo concurso PGE AM. Com a empresa definida, o próximo passo é a publicação do edital. A Fundação Carlos Chagas (FCC) foi selecionada como organizadora do certame.

Concurso UFS

Foi formada a comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso UFS (Universidade Federal de Sergipe) para os cargos de Técnico Administrativo das classes “D” e “E”.

Concurso PCMG

O edital do concurso público da Polícia Civil de Minas Gerais (concurso PCMG), voltado para a área administrativa, está previsto para ser divulgado até março.

Concurso Incaper

Foi formada a comissão organizadora para o próximo concurso público do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (concurso Incaper).

Concurso AGERGS

Foi definida a banca organizadora do concurso público da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. A empresa Fundatec foi escolhida como responsável pela organização do próximo edital.

Concurso CRN 4

Está definida a banca organizadora do próximo concurso público do Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região, que engloba as regiões do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Concurso Metrofor

O edital do concurso Metrofor (Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos) pode sair em breve! Foi publicado nesta quinta-feira, 27 de janeiro, o extrato de contrato que oficializa a Funece como organizadora do certame.

Concurso Amazul

Foi definida a banca organizadora do próximo concurso público para a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (concurso Amazul). O anúncio foi feito por meio do Diário Oficial da União por meio de dispensa de licitação, e confirmou o Instituto Selecon como organizadora do próximo concurso.

Concurso AGENERSA RJ

Foi formada a comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso público para o Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro (concurso AGENERSA RJ).

Concurso Fundase RN

A Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SEARH) confirmou que um novo edital de concurso público para a Fundação de Atendimento Socioeducativo (concurso Fundase RN) deve ser publicado até março deste ano.

Concurso Detran AM

Após tornar a contratação da FGV sem efeito, o Detran AM já escolheu uma nova empresa que ficará responsável pelo concurso público do órgão.

Em nota encaminhada ao Direção Concursos, o Detran informou que o certame ficará sob os cuidados do Instituto IBFC.

Concurso CREF RN

Foi definida a banca organizadora do próximo concurso público do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região, localizada no Rio Grande do Norte (concurso CREF RN).

Concurso Câmara de Porto Alegre

A empresa Legalle foi definida como organizadora do edital do concurso da Câmara de Porto Alegre (concurso Camara de Porto Alegre).

Concurso CRBM 3

A banca organizadora do próximo concurso público do Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região (concurso CRBM 3) foi oficialmente contratada e o edital está perto de ser publicado.

Concurso Fepam RS

A comissão está formada para a organização do concurso público da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (concurso Fepam RS). A seleção foi autorizada para o preenchimento de 56 vagas imediatas.

Concurso CRMV RJ

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro tem banca definida para o novo edital de concurso público (concurso CRMV RJ).

O aviso de dispensa de licitação publicado nesta quinta-feira (11/11), no Diário Oficial da União traz a Quadrix como a responsável pelo novo edital.

Concurso INSS

Um novo concurso INSS com 7.575 vagas foi solicitado do Ministério da Economia. São 6.004 vagas para o cargo de Técnico, que exige nível médio. O presidente da Casa, Leonardo Rolim, afirmou estar otimista para a autorização das vagas.

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social ressaltou o interesse e intenção do órgão de realizar um novo certame antes das eleições, marcadas para outubro de 2022.

Concurso Bacen

O Supremo Tribunal Federal (STF) validou lei que dá autonomia para o Banco Central (concurso Bacen). Vale lembrar que o órgão teve um pedido para novo concurso negado.

Mesmo com mais autonomia, o Bacen não poderá realizar um novo concurso público sem receber autorização do Executivo Federal.

Concurso CRC PR

Novamente a banca Quadrix foi a escolhida para gerir uma seleção de conselho de classe profissional: o concurso CRC PR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná).

Concurso PF ADM

Um novo concurso PF administrativo foi solicitado ao Ministério da Economia. São 404 vagas de nível médio para o cargo de Agente Administrativo.

Concurso IEMA ES

O aguardado edital do concurso Iema ES (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo), para cargos de níveis médio, técnico e superior, teve comissão formada.

Concurso CRP9

O concurso CRP 9 (Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região – Goiás e Tocantins) tornou público o Extrato de Dispensa de licitação que garante a banca Quadrix como organizadora.

Serão cinco (5) vagas para provimento imediato, sendo uma (1) vaga para cargo de nível médio e quatro (4) vagas para cargos de nível superior.

Concurso Embasa

O Diário Oficial da Bahia tornou pública nova autorização do concurso Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), com a oferta de 930 vagas. Antes, esse número era de 854 oportunidades.

Concurso INDEA MT

Foi formada a comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso (concurso INDEA MT)

Concurso ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (concurso ANP) confirmou que irá solicitar a contratação de 107 concursados, além de 104 empregados temporários, ao Ministério da Economia.

Concurso AFT

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) alertou sobre a necessidade de um novo concurso público (concurso AFT), além de afirmarem que irão se reunir com o Ministério da Economia para tratar sobre o assunto.

Concurso ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (concurso ANTT) explicou que irá enviar um novo pedido de concurso público para 412 vagas, todas de nível médio.

Concurso Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (concurso Aneel) solicitou ao Ministério da Economia a autorização para o preenchimento de 169 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Concurso IMA

O Instituto Mineiro de Agropecuária (concurso IMA) tem nova comissão formada para a organização de um novo edital destinado ao preenchimento de vagas em diversos cargos.

Para nível médio, serão ofertadas vagas para o cargo de Assistente em Gestão da Defesa Agropecuária.

Concurso Igeprev PA

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (concurso Igeprev PA) terá o processo licitatório de escolha da banca organizadora iniciado em 4 de janeiro de 2022.

Concurso Adasa

Foi publicado no Diário Oficial do DF a suspensão do contrato com a empresa Iades, responsável pelo novo edital. De acordo com o documento, a suspensão será pelo período de três meses.

Editais previstos controle

Concurso TCE TO

Foi formada a nova comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso TCE TO (Tribunal do Contas de Tocantins).

Concurso TCE RJ

O extrato do contrato que oficializa o Cebraspe como banca organizadora do edital do concurso do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro foi publicado (concurso TCE RJ).

Concurso TCE MA

Após 16 anos sem um novo edital, um novo concurso TCE MA pode acontecer. A comissão está formada para estudo e organização de um concurso público para área de apoio técnico administrativo.

Concurso TCE MS

Foi formada a nova comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso TCE MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) para os cargos de Auditor, Analista e Técnico.

Você pode conferir mais detalhes de concurso público nesta área:

CONCURSO PÚBLICO CONTROLE

Editais previstos: legislativo

Concurso Alesp

O novo edital do concurso Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) está cada vez mais próximo! A banca organizadora e a comissão do certame já estão definidas.

Concurso ALESC

A mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (concurso ALESC) autorizou a realização do concurso Alesc. Autorização para contratar empresa responsável pela seleção foi dada. São previstas vagas para os cargos de técnico e analista.

Concurso Câmara de Teresina

Um novo edital para a Câmara de Teresina (Câmara Municipal de Teresina), no Estado do Piauí, deve ser publicado em breve.

De acordo com o representante do órgão, Jeová Alencar, serão 20 vagas imediatas para analista técnico, fotógrafo, jornalista e procurador.

Concurso AL RN

O concurso AL RN (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte) está com a nova comissão de servidores formada para organização do certame.

Editais previstos: educação

Concurso SEE PE

A Cebraspe foi confirmada como a banca que será responsável pela organização do próximo edital do concurso SEE PE (Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco). Ao que tudo indica, o certame deve ser lançado em março.

Concurso UFPB

Em entrevista ao programa Rede Verdade nesta sexta-feira, 15 de outubro, o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdiney Gouveia, confirmou um novo concurso UFPB em 2022 para o nível médio e superior de formação.

Concurso SME SP

A Prefeitura de São Paulo autorizou a realização de um novo concurso para a Secretaria Municipal de Educação para o preenchimento de 3.200 vagas.

Concurso educação Recife

A Prefeitura de Recife autorizou concurso público para o preenchimento de 400 vagas de temporários. O anúncio foi divulgado no Diário Oficial do Município.

Editais previstos: saúde

Concurso SES MS

Foi publicada a comissão organizadora para realização do novo concurso SES MS (Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul).

O documento foi publicado no Diário Oficial do estado e oficializa os membros do certame, que será feito para provimento de vagas para a carreira de Gestão do Sistema Único de Saúde.

Concurso Curitiba

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, autorizou a realização de concurso público com a oferta de 905 vagas para áreas da saúde, educação, ação social e saúde ocupacional (concurso Curitiba).

Concurso Emilio Ribas

Foi publicada a portaria que cria comissão organizadora do próximo concurso Emilio Ribas. A previsão é de 206 vagas entre cargos de níveis médio e superior.

Concurso SES DF

O secretário de Economia do DF, André Clemente, confirmou que já foram iniciados os preparativos para a realização de um novo concurso da Secretaria de Saúde do DF (concurso SES DF).