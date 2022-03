Concurso PC RO: novo edital deve sair no final de abril, afirma diretor

Em entrevista ao Direção Concursos, o diretor de Polícia do Interior de Rondônia, Thiago Flores, informou que o novo edital do concurso PC RO (Polícia Civil de Rondônia) deve ser publicado na última semana de abril.

Organizado pelo Cebraspe, o edital pode ofertar, ao todo, 319 vagas para cargos de nível superior. Veja:

Delegados – 10 vagas;

Médicos Legistas – 10 vagas;

Datiloscopistas – 40 vagas;

Agente – 145 vagas;

Escrivão – 100 vagas; e

Técnico em Necropsia – 14 vagas.

Thiago Flores também comentou sobre outros assuntos e, entre eles, a possível lotação dos futuros aprovados.

De acordo com o diretor, o novo certame não será regionalizado e as lotações serão todas decididas pela direção-geral da Polícia Civil do estado.

Antes da definição do local de atuação dos novos profissionais, a PC RO ainda realizará um concurso interno de remoção e a tendência é que os aprovados fiquem lotados no interior do estado.

“As vagas serão decididas na medida que forem atendendo as demandas. É importante dizer que, antes da lotação desses policiais, haverá um concurso interno da Policia Civil para que àqueles que já estão no quadro de servidores possam se mover para outras cidades”, relata.

Os aprovados nas carreiras ofertadas pelo edital entram na primeira classe de cada um dos cargos. Veja os possíveis salários iniciais:

Delegado – R$ 15.500,00

Médico Legista – R$ 15.500,00

Agente – R$ 5.083,08

Escrivão – R$ 5.083,08

Papiloscopista – R$ 5.083,08

Técnico em Necropsia – R$ 5.083,08

Já em relação aos prazos entre edital, prova e possíveis prazos encurtados, Thiago Flores afirmou que, apesar de haver a necessidade por novos servidores, o concurso PC RO deve ser realizado sem atropelos, buscando sempre o candidato melhor preparado.

“Nós sabemos que a pressa é inimiga da perfeição. O curso de formação tem que ser privilegiado para que, durante essa fase, a gente consiga identificar quem tem o perfil para ser policial ou não”, relata.

Veja a entrevista completa com o diretor Polícia do Interior:

Resumo concurso PC RO