Concurso PRF: corporação anuncia novo CFP com 59 aprovados

A Universidade Corporativa da PRF – UniPRF fará um Curso de Formação Policial complementar. Esta complementação irá ocorrer em função de vagas não preenchidas durante o CFP 2021 e já atendendo a necessidade de nomear a quantidade de vagas previstas no concurso original.

Desta vez, serão 59 (cinquenta e nove) candidatos, seguindo a ordem de classificação do concurso.

Temos como data provável para início do CFP o dia 08 de abril de 2022, com o edital sendo publicado no Diário Oficial da União e divulgado no sítio eletrônico da organizadora (e replicado em nossas redes) provavelmente no dia 04 de abril de 2022.

Acompanhe que em breve postaremos mais notícias sobre este CFP.