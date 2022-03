Concurso público: 10 editais com inscrições encerradas nesta sexta

O ano de 2022 começou oferecendo excelentes oportunidades para quem deseja ser aprovado em concurso público. São inúmeras vagas em todas as áreas de atuação e níveis de escolaridade (concurso 2022).

Diante de tantas opções, o candidato deve ficar atento para não perder o prazo de inscrição dos certames. Pensando nisso, essa matéria vai te deixar por dentro dos editais com inscrições encerradas nessa sexta-feira (18/3).

Confira a seguir 10 editais de concurso públicos e processos seletivos em que o último dia de inscrições é nesta sexta (18/3):

Prefeitura Carapicuíba SP

A Prefeitura de Carapicuíba (SP) está com edital de concurso público para provimento de 10 vagas de nível médio para os seguintes cargos:

Técnico de Enfermagem PSF (4)

Técnico de Prótese Dentária (2)

Fonoaudiólogo (2)

Terapeuta Ocupacional (2)

A remuneração inicial varia entre R$ 1.139.48 e R$ 2.218,01, a depender do cargo, além de benefícios.

A taxa de inscrição é de R$ 29,44 para todos os cargos e as inscrições poderão ser feitas, clicando aqui. Veja o edital completo.

Grupo Hospitalar Conceição GHC RS

O concurso público do Grupo Hospitalar Conceição oferece vagas para formação de cadastro reserva em diversos níveis de escolaridade. As remunerações podem variam entre R$ 1.591,20 e R$ 22.118,80, a depender do cargo.

Confira a seguir quais são os cargos disponibilizados:

Nívem superior

Analista de Suporte

Arquiteto

Enfermeiro (Hemoterapia)

Enfermeiro (Saúde do Trabalhador)

Enfermeiro (Saúde Pública)

Engenheiro (Engenharia de Produção)

Engenheiro Segurança do Trabalho

Médico (Anestesiologia)

Médico (Cardiologia)

Médico (Cirurgia Torácica)

Médico (Clínica Médica)

Médico (Ecocardiografia)

Médico (Mamografia)

Médico (Medicinada Família e Comunidade)

Médico (Medicinado Adolescente)

Médico (Neonatologia)

Médico (Neurocirurgia – Coluna)

Médico (Neurocirurgia – Vascular)

Médico (Nutrição Enteral e Parenteral)

Médico (Oftalmologia – Estrabismo)

Médico (Otorrinolaringologia Otologia/Otoneurocirurgia)

Médico (Pediatria)

Médico (Psiquiatria da Infância e Adolescência)

Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem)

Nível médio

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Laboratório

Técnico em Histopatologia

Nível técnico

Técnico de Enfermagem (Intensivista Neonatal)

Técnico de Nutrição

Técnico de Radiologia (Radiologia)

Nível fundamental

Atendente de Nutrição

Auxiliar Geral

As inscrições e o edital poderão ser acessados através do site da Fundatec. As taxas para se inscrever são:

R$ 39,90 para cargos de nível fundamental;

R$ 49,90 para cargos de nível médio;

R$ 59,90 para cargo de nível técnico;

R$ 99,90 para os cargos de nível superior.

UFV MG

O concurso público da Universidade Federal de Viçosa-MG também está com inscrições abertas para o cargo de Professor Adjunto, na disciplina de Sociologia e Filosofia da Educação Física e dos Esportes, com lotação no Departamento de Educação Física, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.

A remuneração inicial é de R$ 9.616,18, além de benefícios. As incrições poderão ser feitas até 18/3 no site da banca e a taxa é de R$ 120,75.

Prefeitura de Palhoça SC

A Prefeitura de Palhoça está com edital de concurso público aberto ofertando 60 vagas nos níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. A remuneração inicial varia entre R$ 1.106,28 e R$ 10.528,36.

Confira quais são os cargos disponibilizados:

Nível superior: Analista de Sistemas, Arquiteto, Assistente Social, Fiscal de Defesa do Consumidor, Auditor Fiscal de Obras e Posturas, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária, Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental e Sanitarista, Engenheiro de Alimentos, Médico Veterinário, Nutricionista, Auditor Fiscal do Meio Ambiente, Biblioteconomista, Bioquímico, Cirurgião-dentista (ESF), Contador, Economista, Enfermeiro (ESF), Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Sanitarista, Farmacêutico, Fisioterapeuta. Fonoaudiólogo, Geólogo, Médicos Clínico Geral; Clínico Geral ESF; Cardiologista; Cirurgião Geral; Dermatologista; Endocrinologista; Fisiatra; Gastroenterologista; Geriatra; Ginecologista e Obstetra; Infectologista; Neurologista; Neurologista/Pediatra; Ortopedista; Otorrinolaringologista; Pediatra; Proctologista; Psiquiatra; Radiologista e Urologista; Odontólogo, Pedagogo e Psicólogo.

Nível médio: Agente de Combate a Endemias, Assistente Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário (ESF), Auxiliar de Sala, Monitor, Orientador Social e Socorrista Condutor de Veículo de Emergência.

Nível técnico: Socorrista Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem (ESF), Técnico em Agrimensura, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática e Técnico em Turismo.

Nível fundamental: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Controle de Endemias e Telefonista;

As inscrições poderão ser realizadas até 18/3, no site da prefeitura e os valores referentes às taxas são:

R$ 65,00 para cargos do nível fundamental;

R$ 80,00 para cargos do nível médio e técnico;

R$ 95,00 para cargos do nivel superior.

Prefeitura de Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre (RS) está com Processo Seletivo aberto com a oferta de 10 vagas para formação de cadastro reserva no cargo de Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação para atuação na Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos.

A remuneração pode chegar a R$ 9.536,54 e os candidatos poderão se increver até 18/3 no site da prefeitura. Não será cobrada taxa de inscrição.

CONHEÇA NOSSO MATERIAL DE ESTUDOS PARA PREFEITURAS

Prefeitura de Pedra Preta MT

A Prefeitura de Pedra Preta (MT) disponibiliza, através de Processo Seletivo, 15 vagas temporárias para todos os cargos de níveis de escolaridade. A remuneração varia entre R$ 1.212,00 e R$ 18.326,30, a depender do cargo, e as inscrições poderão ser feitas no site da banca até 18/3.

Os cargos ofertados são: Agente Administrativo, Agente de Vigilância, Contínua/Merendeira, Monitor, Professor de Educação Física, Professor Educação Infantil e de Ensino Fundamental até o 5º ano, Motorista, Técnico em Enfermagem, Agente de Vigilância Sanitária, Auxiliar de Saúde Bucal, Enfermeiro, Médico de PSF, Odontólogo, Bioquímico/Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico, Técnico de Laboratório, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal, Operador de Motoniveladora, Motorista de Caminhão Prancha, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Máquinas Pesadas PC, Operador de Retroescavadeira, Operador de Trator, Técnico em Edificações, Técnico em Topografia, Almoxarife, Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Social, Fiscal de Tributos, Mecânico de Máquinas Pesadas, Médico Veterinário, Nutricionista e Psicólogo.

Prefeitura de Campo do Tenente PR

Através de Processo Seletivo, a Prefeitura de Campo do Tenente (PR) está ofertando 20 vagas temporárias nos níveis fundamental, médio, técnico e superior de escolaridade. A remuneração varia entre R$ 1.344,44 e R$ 16.165,55.

Confira abaixo quais são os cargos disponibilizados:

Médico Clinico Geral (3)

Auxiliar de Farmácia (1)

Fonoaudiólogo (1)

Fisioterapeuta (1)

Técnico em Saúde Bucal (1)

Nutricionista (1)

Vigia (5)

Auxiliar de Serviços Gerais (7)

As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail [email protected] até a data limite, 18/3, ou pessoalmente, na Prefeitura.

Prefeitura de Abreu e Lima PE

Através de Processo Seletivo, a Prefeitura disponibiliza 229 vagas temporárias que exigem ensino superior, técnico e médio. A remuneração varia entre R$ 1.212,00 e R$ 9.500,00. Já as inscrições e o edital, poderão ser acessados no site da Prefeitura. Não há taxa de inscrição para a seleção.

As vagas ofertadas são:

Técnico em Enfermagem,

Técnico em Radiologia,

Técnico em Laboratório,

Auxiliar de Farmácia,

Auxiliar de Saúde Bucal,

Médico Infectologista,

Médico Neurologista Adulto,

Médico Neurologista Infantil,

Médico Dermatologista,

Médico Psiquiatra Adulto,

Médico Psiquiatra Infantil,

Terapeuta Ocupacional,

Médico Clinico PSF,

Médico Veterinário,

Biomédico,

Fonoaudiólogo,

Médico Clinico Plantonista,

Médico Clinico Pediatra Plantonista.

Prefeitura de Peixoto do Azevedo MT

Por meio de Processo Seletivo, a prefeitura de Peixoto do Azevedo está ofertando 139 vagas distribuídos nos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As vagas são para:

Professor de I a IV (Anos iniciais),

Professor de Língua Portuguesa (Letras),

Professor de Matemática,

Professor de História,

Professor de Geografia,

Professor de Ciências,

Professor de Educação Física,

Professor de Língua Estrangeira,

Professor Ensino Infantil,

Técnico Administrativo Escolar,

Técnico em Desenvolvimento Infantil,

Fiscal de Vigilância Sanitária,

Técnico em Enfermagem,

Técnico em Laboratório de Análises Clínicas,

Assistente Técnico Administrativo,

Auxiliar de Consultório odontológico Saúde Bucal,

Odontólogo,

Enfermeiro,

Psicólogo,

Assistente Social,

Orientador Social.

As inscrições podem ser feitas até 18/3 no site da banca e os valores variam entre R$ 30,00 e R$ 80,00.

Prefeitura de Tangará SC

A Prefeitura de Tangará (SC) realiza Processo Seletivo para formação de cadastro reserva em todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 20 mil!

Os cargos ofertados são:

Operador Braçal

Operador de Máquinas Pesadas

Servente

Zelador de Serviços Internos

Agente Comunitário de Saúde

Monitor Social

Motorista

Escriturário

Recepcionista

Técnico de Enfermagem

Técnico de Raio X

Técnico em Saúde Bucal

Educador Físico

Enfermeiro

Enfermeiro ESF

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Médico ESF

Médico Gineco-Obstetra

Nutricionista

Vigilante Sanitário

As inscrições para o concurso público poderão ser realizada através do site da banca e as taxas para se inscrever são: