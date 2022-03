Concurso Público: 10 editais previstos com salários acima dos R$ 5 mil

O concurso público não é somente a porta de entrada para o serviço público, mas também funciona como a mudança de vida de muitas pessoas, em especial por um fator: os salários.

Acima da média do mercado de trabalho, os salários de concursos públicos costumam ser altos, inclusive para cargos que exigem somente a escolaridade de nível médio completo.

Por isso, nesta matéria, confira alguns editais que possuem salários iniciais acima da casa dos R$ 5 mil. Para facilitar a sua leitura, as oportunidades foram divididas nas que exigem nível superior e nível médio.

Concurso Público: nível médio acima de R$ 5 mil

TJ MG: A banca para o próximo concurso TJMG está definida e será a IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação). O edital está previsto para Oficial Judiciário, de nível médio, e Analista, de nível superior. Os salários iniciais giram em torno de R$ 4.436,57 e R$ 6.127,09.

TRT 22 (TRT PI): Foi publicado no Diário Oficial do TRT 22, a resolução da sessão que aprovou um novo concurso para órgão. O último edital para o órgão aconteceu em 2010 e foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Os salários iniciais vão de R$ 8.913,28 até R$ 13.779,21. Saiba mais!

Concurso INSS: Um novo concurso INSS com 7.575 vagas foi solicitado do Ministério da Economia. São 6.004 vagas para o cargo de Técnico, que exige nível médio. Os salários iniciais vão de R$ 5.400 (técnicos) a R$ 8.300 (analistas).

TRT 9 (TRT PR): O concurso TRT 9 está em evidência e deve ocorrer ainda em 2022, tendo em vista que foi aprovada uma resolução para instituir uma comissão de servidores que serão responsáveis pelos trâmites do certame. Os salários iniciais vão de R$ 8.913,28 até R$ 13.779,21.

TRT RS: Foi formada a nova comissão de servidores que responsáveis pela organização do próximo concurso TRT RS. O anúncio foi divulgado no Diário Oficial Eletrônico do próprio órgão desta terça-feira, 22 de março. Os salários iniciais vão de R$ 8.913,28 até R$ 13.779,21.

TJ TO: Foi publicado o edital do concurso TJ TO com a oferta de 63 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais de Contador/Distribuidor (nível superior) é R$ 12.243,37 e Técnico Judiciário (nível médio) é de R$ 7.312,99.

MP SP: O editais do concurso MP SP para os cargos de oficial e analista foram autorizados e estão com comissões formadas. Agora, o próximo passo é a contratação da banca organizadora. Atualmente, o cargo de Oficial de Promotoria recebe, de vencimento básico, R$ 4.748,69. Ao valor ainda são acrescentados outras verbas indenizatórias e gratificações, por isso, pode chegar a R$ 5 mil.

Detran DF: O aguardado concurso Detran DF está perto de sair! Em entrevista recente, o diretor do órgão, Zélio Maia, informou que o certame deve ser lançado em março. De acordo com a Lei nº 5.245/2013, que reestruturou as carreiras do Detran DF, os vencimentos básicos iniciais variam de R$ 3.720,00 até R$ 6.850,00.

PGE RJ: Com inscrições abertas até o dia 25 de março, o edital do concurso PGE RJ oferta, ao todo, 12 vagas, além de oportunidades para formação do Cadastro Reserva em cargos de níveis médio e superior. No caso, somente os cargos de nível superior oferecem salários iniciais acima de R$ 5 mil, com R$ 6.443,85 n início da carreira.

Polícia Penal DF: Acaba de ser publicado o edital do concurso Polícia Penal DF com a oferta de 400 vagas imediatas e 779 para cadastro reserva. Inscrições estarão abertas do dia 10 de março ao dia 11 de abril. O cargo, de nível superior, oferece salários de R$ 5.445,00.