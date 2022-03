Concurso público: 6 editais publicados nesta semana

Novos editais de concurso público foram divulgados nesta quarta-feira, 23 de março, com vagas para todos os níveis de escolaridade.

Concurso Prefeitura Municipal de Duartina

Foi publicado o edital do concurso para Prefeitura Municipal de Duartina (SP), com a oferta de 34 vagas, mais formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 12,67 por hora-aula e podem chegar a R$ 9.016,20.

Os interessados devem se inscrever por meio do site da Unisisp Concursos, banca organizadora responsável pelo certame, até o dia 7 de abril de 2022.

Os valores das taxas de participação foram estipulados da seguinte forma:

Ensino Fundamental: R$ 55

Ensino Médio: R$ 65

Ensino Superior: R$ 75

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas com data prevista de aplicação no dia 1 de maio de 2022.

Confira mais detalhes no edital aqui!

Concurso Prefeitura Municipal de Nazareno (MG)

O edital do concurso Prefeitura Municipal de Nazareno (MG) foi publicado e oferta 10 vagas imediatas para os níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições dia 25 de maio até às 22h do dia 24 de junho de 2022, pelo site da banca JCM Concursos, organizadora do certame. A taxa de inscrição vai de R$ 70 a R$ 200,.

Os salários variam entre os valores de R$ 1.212,00 e R$ 12.936,58, a depender do cargo pretendido.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com data prevista para o dia 24 de julho de 2022.

Confira mais detalhes no edital aqui!

Concurso Universidade Federal do Maranhão

O novo concurso público da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) está com edital publicado para quatro vagas de níveis médio, técnico e superior.

As candidaturas devem ser realizadas do dia 28 de março até o dia 11 de abril de 2022, por meio do site da UFMA. As taxas variam entre R$ 90,00 e R$ 130,00.

As remunerações ofertadas vão de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, com jornadas de 40 horas semanais.

Os candidatos serão avaliados por provas objetivas com data de aplicação prevista para o dia 22 de maio de 2022.

Confira mais detalhes no edital aqui!

Concurso Prefeitura de Juquitiba (SP)

O edital do concurso Prefeitura de Juquitiba (SP) foi publicado ofertando nove vagas para níveis fundamental, médio e superior de formação.

Segundo o documento, os salários oferecidos podem ir de R$ 15,68 por hora/aula a R$ 1.570,97. As cargas horárias são de 18 a 44 horas semanais, a depender do cargo pretendido.

As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de março de 2022, de forma presencial, na Secretaria de Educação e Cultura, localizada no centro do município.

Os candidatos serão avaliados através de provas escritas com data prevista de aplicação para o dia 27 de março de 2022.

Concurso SAMAE São Bento do Sul (SC)

Foi publicado o novo edital do concurso público SAMAE São Bento do Sul (SC) com a oferta de oito vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de abril de 2022, pelo site da banca Fenaz do Pará, organizadora do certame. A taxa varia de R$ 30,00 a R$ 50,00.

Os salários oferecidos vão de R$ 2.354,65 a R$ 5.252,69, além de vale-alimentação, com carga horária de 30 a 40 horas semanais.

Para avaliar os candidatos, serão aplicadas provas objetivas com data prevista para o dia 22 de maio de 2022.

Confira mais detalhes no edital aqui!

Concurso Prefeitura Arujá (SP)

Foi publicado o edital do concurso público da Prefeitura Arujá (SP), com a oferta de 83 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Os salários oferecidos variam de R$ 1.478,11 podendo chegar a R$ 7.588,13, além de auxílio-alimentação, vale-transporte e outros benefícios.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas até o dia 10 de maio de 2022, pelo site da banca Nosso Rumo, organizadora do certame. As taxas vão de R$ 50 a R$ 89.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas com data prevista para o dia 12 de junho de 2022.

Confira detalhes no edital aqui!