Concurso Receita Federal ‘não vai demorar com os preparativos’

A Receita Federal promete ser ágil nos preparativos quando receber a autorização do Ministério da Economia para abrir o concurso Receita 2022.

É o que prevê o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal, Juliano Brito, que esteve reunido, no último dia 10, com o Sindicato dos Analistas-Tributários da Receita Federal (SindiReceita).

Brito disse que “tão logo a Administração receba a autorização para realização do concurso, todos os procedimentos para remoção serão iniciados”.

A remoção mencionada pelo gestor trata-se do concurso de remoção interna, realizado tradicionalmente nos órgãos antes de um concurso público.

Com essa informação, é possível prever que o órgão enxerga com otimismo a possibilidade de realizar um novo concurso, e não deve demorar para iniciar os preparativos, assim que receber a autorização.

Ou seja, com o aval se confirmando, a Receita deve agir rapidamente para escolher a banca e divulgar o edital, ainda mais em um ano eleitoral.

Edital este ano e vagas reduzidas. Veja!

O subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal, Juliano Brito, destacou ao SindiReceita que a Administração está empenhada nos esforços para realizar o novo concurso público ainda este ano. Mas, tudo depende de quando o aval será liberado – podendo sair já em março.

Entretanto, segundo o secretário, a seleção deve abranger a um número reduzido de vagas. Ele também diz que não é possível cravar uma data, seja para a publicação do edital ou realização das provas.

A reunião ainda contou com as presenças da coordenadora-geral de Gestão de Pessoas, Denize Canedo da Cruz, o coordenador-geral de Administração Aduaneira, Ronaldo Salles Feltrin Correa; e da coordenadora-geral substituta de Gestão de Pessoas, Raquel Valadares Von Glehn Ribeiro.

Aval do concurso Receita pode sair até fim de março

A autorização do concurso Receita pode sair até o fim de março? É verdade esse bilhete, viu…

Ao que tudo indica, o concurso deve ser autorizado e ter cronograma aprovado até o fim de março deste ano. A informação circula internamente na intranet da Receita Federal e foi confirmada pela reportagem da Folha Dirigida.

De acordo com o documento, teria sido dado um sinal verde pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Guedes reuniu-se com o secretário da Receita, Júlio Cesar Vieira Gomes, além de outros representantes do órgão.

Para sacramentar a provação para a realização do concurso, o chefe da pasta econômica solicitou um histórico do processo de autorização. Segundo secretários presentes, o processo encontra-se pronto, ou seja, tem tudo para ser autorizado o quanto antes.

Aval do concurso Receita foi levado a Guedes

Recentemente, o Sindifisco Nacional realizou um encontro com o ministro Paulo Guedes. Um dos principais assuntos seria a realização do concurso.

De fato, o presidente do Sindifisco Nacional, Isac Falcão, reuniu-se com o chefe da pasta econômica. O concurso Receita Federal, no entanto, não teve espaço para ser tratado.

Concurso Receita Federal deve ter aval para 699 vagas

O ofício que pede um novo concurso Receita Federal foi confirmado em abril e visa prover 699 vagas nas carreiras de auditor e analista, sendo:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário

O órgão do fisco federal readequou o pedido após ter solicitado mais de 3 mil vagas em 2020, sem sucesso. A demanda anterior foi para vários cargas de níveis médio e superior.

Os últimos concursos de auditor e analista da Receita Federal aconteceram em 2014 e 2012, respectivamente, sob organização da Esaf.

Quanto ganha um fiscal da Receita Federal?

Entre os atrativos do concurso da Receita Federal estão a remuneração e benefícios. Isso é um forte fator daqueles que demonstram interesse em se tornar fiscal da Receita Federal.

A remuneração atual é de R$21.487,09 já somada com o auxílio-alimentação de R$458.

Agora imagine só: você acabou de se formar, estuda para o concurso, passa para ser fiscal da Receita Federal e no auge da sua carreira já vai estar recebendo mais de R$20 mil. É ou não é muito boa essa oportunidade?