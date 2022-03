Concurso Receita Federal: pedindo novo edital, Sindireceita protesta em Brasília

O Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal (Sindireceita) organizou um ato que visa a realização do concurso Receita Federal e a valorização da categoria. A “Marcha para Brasília – Ato de luta dos Analistas-Tributários” ocorre nesta quarta-feira, 23 de março, a partir das 8h na Esplanada dos Ministérios.

Segundo o presidente do Sindicato, Geraldo Seixas, a RFB passa por corte em seu orçamento, a não regulamentação do programa de produtividade e eficiência criado em 2017 (Lei nº 13.464), a falta de servidores em todas as áreas e a não realização de concurso Receita Federal.

Esses e outros problemas estão afetando significativamente a categoria, além de indicar riscos e prejuízos para o país. “A instituição não terá condições de realizar suas atividades de controle de fronteiras e do comércio exterior com prejuízos à segurança pública e para a economia com atrasos na liberação de importações e exportações. Vão faltar recursos para atividades essenciais como o atendimento a empresas e contribuintes, o que também trará reflexos negativos para a economia do país ”, destacou.

A “Marcha para Brasília” está sendo transmitida ao vivo no YouTube do Sindireceita. Conforme foi anunciado no canal, o ato conta com representantes de todos os estados brasileiros e reúne, até o fechamento desta matéria, cerca de 300 servidores no local.

Você pode acompanhar aqui:

Pedido de concurso Receita Federal

A realização do novo concurso Receita Federal foi confirmada pelo ministro da economia, Paulo Guedes. A expectativa é que a autorização para o certame seja divulgada no final de março, com nomeações dos aprovados em 2023.

A previsão é que sejam disponibilizadas 699 vagas para os cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário, distribuídas da seguinte maneira:

Auditor-Fiscal Vagas imediatas: 230 Previsão de convocações: 287 aprovados

Analista-Tributário Vagas imediatas: 469 Previsão de convocações: 586 aprovados



Resumo