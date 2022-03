Concurso Receita Federal: somente 1% alcançou o mínimo no último

O que é preciso para ser aprovado no concurso Receita Federal? A resposta, certamente, não é fácil, mas de acordo com o resultado do último edital, é preciso acerta o mínimo para aprovação.

De acordo com levantamento realizado pelo Direção Concursos, por volta de 1% dos candidatos inscritos no último concurso Receita Federal, destinado ao cargo de auditor fiscal, obteve a pontuação mínima para aprovação.

Nesta matéria, você entenderá sobre o alcance dos mínimos e quantos candidatos foram aprovados. Acompanhe:

Mínimos no concurso Receita Federal

Primeiramente, é importante relembrar quais eram os índices mínimos para aprovação no último concurso Receita Federal. Ressalta-se, novamente, que estes dados se referem ao edital para auditor fiscal, realizado em 2014.

No edital organizado pela Esaf, seriam considerados aprovados, os candidatos que tirassem 126 pontos ponderados do total da prova, que valia 140 pontos. Ou seja, uma média global acima de 60% do total.

Foram duas provas aplicadas, uma sendo de conhecimentos gerais e outra de conhecimentos específicos. Cada matéria também tinha uma pontuação ponderada mínima para não acarretar a eliminação, sendo a média de 40% em cada disciplina, a saber:

Agora, aos dados. No último concurso Receita Federal, inscreveram-se 68.540 candidatos inscritos. Destes, somente 31.943 compareceram às provas.

O número de candidatos que alcançaram o mínimo para aprovação foi de somente 804. Este número equivale a 1,17% do total de inscritos e 2,51% dos que realizaram efetivamente a prova.

Do total de candidatos que conseguiu o mínimo para aprovação, 556 foram nomeados – ou seja, 69% foi convocado.

Mesmo dentre os aprovados no concurso Receita Federal, há vários candidatos que “passaram raspando” em uma ou mais matérias.

Basta ver na tabela abaixo o número de Auditores aprovados que fizeram a nota mínima em cada matéria:

Panorama

A realização do novo concurso Receita Federal foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A expectativa é que a autorização para o certame seja divulgada no final de março, com nomeações dos aprovados em 2023.

A previsão é que sejam disponibilizadas 699 vagas para os cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário, distribuídas da seguinte maneira:

Auditor-Fiscal Vagas imediatas: 230 Previsão de convocações: 287 aprovados

Analista-Tributário Vagas imediatas: 469 Previsão de convocações: 586 aprovados



