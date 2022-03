Concurso TCE AC: 50 cargos vagos de nível médio, técnico e superior

O último concurso TCE AC foi realizado em 2008, desde então concurseiros aguardam uma nova seleção. Como já se passaram 13 anos do último edital, a expectativa dos concurseiros é que um novo certame seja publicado em breve.

Atualmente, o Tribunal de Contas do Estado do Acre possui 50 cargos vagos nas carreiras de Auditor, Técnico e Agente de Controle Externo.

Confira ao longo desta matéria mais informações sobre o concurso TCE AC. Para facilitar a sua leitura, acompanhe o índice abaixo:

Concurso TCE AC: Remuneração e benefícios

O vencimento básico dos cargos integrantes das carreiras de Analista de Controle Externo, de nível superior e de Técnico de Controle Externo, de nível médio, do Tribunal de Contas do Estado do Acre, é composto por uma parcela fixa e uma variável (pagamento por produtividade).

Parcela fixa

Corresponde a 70% do montante máximo estabelecido para o vencimento básico do servidor, paga em caráter permanente;

Auditor de Controle Externo

Vencimento: R$ 5.934,90

Vencimento: R$ 5.934,90 Técnico de Controle Externo

Vencimento: R$ 2.724,31

Vencimento: R$ 2.724,31 Agente de Controle Externo

Vencimento: R$ 2.015,62

Pagamento por produtividade

Corresponde a até 30% do montante máximo estabelecido para o vencimento básico total, paga de acordo com a produtividade do servidor, avaliada a cada quadrimestre para o subsequente.

Para receber o pagamento por produtividade o servidor passará por avaliação dos atributos necessários para o desempenho das atividades e funções, que podem variar de acordo com as exigências de cada cargo. Cada cargo possui um somatório de pontos que determina sua classificação em uma faixa de vencimento dentro de seu respectivo nível.

Função Gratificada

A Função Gratificada corresponde a função de confiança, ou seja,destina-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. São responsabilidades e atribuições adicionais, em caráter transitório, exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo.

O servidor aprovado no concurso TCE AC pode receber a gratificação da função de confiança com o valor de R$ 12.711,88, a depender do cargo atribuído ao servidor.

Benefícios

A parcela fixa do vencimento básico incorpora e absorve

adicional de tempo de serviço;

a gratificação de nível superior

e outras vantagens adquiridas

Os benefícios acima são integrados ao montante total percebido pelo servidor aprovado no concurso TCE AC , vedado qualquer adicional de mesma natureza.

Volte ao topo

Concurso TCE AC: Cargos e vagas

O Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Acre está escalonado em três grupos, na forma a seguir elencada:

I – Grupo de Nível Superior – Auditor de Controle Externo

II – Grupo de Nível Médio – Técnico de Controle Externo

III – Grupo de Nível Fundamental – Agente de Controle Externo.

Confira abaixo a quantidade atual de cargos vagos e providos:

RELAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS PROVIDOS VAGOS TOTAL AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 128 33 161 TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 18 9 27 AGENTE DE CONTROLE EXTERNO 22 8 30

Cargos vagos

De acordo com a tabela apresentada acima, atualmente o Tribunal de Contas do Estado do Acre possui 50 cargos. A expectativa é que esses cargos sejam preenchidos no próximo concurso TCE AC.

Volte ao topo

Concurso TCE AC: Carreira

Auditor de Controle Externo

Exigência de Escolaridade – Nível Superior

Carga Horária – 40 horas semanais

Forma de recrutamento – Concurso Público de Provas e Títulos

Descrição das atribuições do cargo – Executar trabalhos de nível técnico, de ampla complexidade, no âmbito interno e externo do Tribunal de Contas, consistindo no exame e análise de documentos e atos de gestão contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais, patrimoniais e ambientais e tudo mais que possa ser exigido para o desempenho do controle externo a que alude os arts. 70 e 71 da Constituição Federal e arts. 60 a 64 da Constituição do Estado do Acre. Emissão de relatórios de auditoria, emissão de pareceres e informações técnicas, análise de balanços, exame da legalidade dos atos praticados pelos gestores públicos jurisdicionados, bem como a fiscalização dos princípios constitucionais do art. 37 da Constituição Federal. Outras atividades que o exercício do controle externo exigir. O exercício do cargo poderá demandar deslocamentos para a execução de atividades fora da capital.

Técnico de Controle Externo

Exigência de Escolaridade – Nível Médio.

Técnico Administrativo/Instrutivo Técnico em Informática: serão exigidos conhecimentos específicos da área de

microinformática. Motoristas, além dos conhecimentos específicos, haverá prova prática.

Carga Horária – 40 horas semanais.

Forma de Recrutamento – Concurso Público

Descrição das atribuições do cargo – Todos realizarão atividades de média complexidade inseridas no contexto do Tribunal de Contas, tais como: recepção e encaminhamento de documentos, atividades de apoio logístico ao desempenho do Controle Externo, atividades de apoio e organização, digitação, montagem e autuação de processos, conferência de documentos, pesquisa de informações e outras atividades correlatas, além das específicas abaixo discriminadas:

a) Técnico Administrativo/Instrutivo: Realizar atividades de média complexidade inseridas no contexto do Tribunal de Contas, tais como: arquivo, recepção e encaminhamento de documentos, atividades de apoio logístico ao desempenho do Controle Externo, atividades de apoio e organização da biblioteca, digitação, fotocópias, montagem e autuação de processos, conferência de documentos, pesquisa de informações e outras atividades correlatas.

b) Técnico em Informática: Realizar todas as atividades de apoio concernentes à área de informática. Auxiliar em tarefas de programação, operar computadores, sistemas periféricos e outras atividades correlatas, de complexidade média.

c) Motoristas: Dirigir os veículos integrantes da frota do Tribunal de Contas, mantendo-se à disposição dos passageiros que transportar durante o período em que os mesmos assim necessitarem, manter-se à disposição na sede do Tribunal de Contas para os deslocamentos que forem determinados por seus superiores, efetuar viagens para fora da sede do município, transportando equipes de auditorias ou autoridades e exercer outras atividades correlatas que o exercício exigir

Agente de Controle Externo

Exigência de Escolaridade – Nível Fundamental.

1. Agente de Controle Externo/Apoio

2. Motorista – além dos conhecimentos específicos, deverá apresentar Habilitação.

Carga Horária – 40 horas semanais.

Descrição das atribuições do cargo:

a) Agente de Controle Externo/Apoio: Realizar atividades de baixa complexidade inseridas no contexto do Tribunal de Contas, tais como: arquivo, recepção e encaminhamento de documentos, atividades de apoio logístico ao desempenho do Controle Externo, atividades de apoio e organização da biblioteca, digitação, fotocópias, montagem e autuação de processos, conferência de documentos, pesquisa de informações e outras atividades correlatas; apoiar as ações de plenário e de todas as atividades do Tribunal.

b) Motoristas: Dirigir os veículos integrantes da frota do Tribunal, mantendo-se à disposição dos passageiros que transportar durante o período em que os mesmos assim necessitarem, manter-se à disposição na sede do Tribunal para os deslocamentos que forem determinados por seus superiores, efetuar viagens para fora da sede do Município, transportando equipes de auditorias ou autoridades e outras atividades correlatas que o exercício exigir.

Volte ao topo

Concurso TCE AC: Último concurso

O último concurso TCE AC foi realizado em 2008, desde então não surgiram novas oportunidades para o órgão. Na ocasião, foram ofertadas 100 vagas imediatas nas seguintes áreas e especialidades: analista de controle externo; administração pública e/ou de empresas; arquitetura; biologia; ciências contábeis; ciências econômicas; direito; engenharia civil; engenharia florestal; geografia; e processamento de dados.

Concurso TCE AC: Etapas de Prova

O concurso TCE AC 2008 foi composto das seguintes etapas:

Critérios para aprovação no concurso TCE Acre:

Os candidatos precisaram obter a nota mínima de 4 pontos na área de conhecimentos básicos, 9 em conhecimentos complementares e 10 em conhecimentos específicos, e ao todo 30 pontos. Na prova discursiva do concurso TCE AC foi necessário obter, no mínimo, 5 pontos.

Prazo de validade

A validade do concurso TCE AC 2008 foi prorrogado 2 + 2 anos, terminando em 2014.

Motivos para fazer o Concurso TCE AC

Estudar com antecedência é fundamental para se manter a frente dos demais candidatos. As vezes é preciso um tempo bem maior do que apenas 3 meses para fechar o conteúdo programático que pode ser cobrado na prova. Confira aqui alguns motivos para você se dedicar com antecedência aos estudos e alcançar a sua tão sonhada aprovação no concurso TCE AC.

O TCE AC possui 50 cargos vagos de nível médio, técnico e superior.

Como já se passaram 13 anos do último edital, a expectativa dos concurseiros é que um novo certame seja publicado em breve.

A remuneração inicial é bastante atrativa.

Estabilidade financeira e profissional.

Oportunidade de vagas para carreiras típicas de Estado.

Possibilidade de assumir funções de chefia na pasta.

Além disso, o servidor TCE AC conta com:

pagamento por produtividade

Função Gratificada

Adicional de tempo de serviço

Resumo do Concurso TCE AC