Conheça o novo auxílio que pode oferecer até R$ 300 por filho; veja quem terá direito

No intuito de ajudar as famílias que sofreram fortemente com o impacto econômico devido à pandemia causada pela Covid-19, o Governo criou um novo benefício social para famílias que possuem crianças de até 4 anos incompletos. Nesse sentido, esse benefício foi adicionado ao Auxílio Brasil e visa ajudar as famílias no pagamento de creches para as crianças que não conseguiram vaga na rede pública. Por isso, entenda mais sobre esse benefício que pode garantir até R$ 300 por filho.

Conheça o Auxílio Criança Cidadão

Foi divulgado pelo Governo o novo benefício que foi adicionado ao Auxílio Brasil, que tem por intuito ajudar famílias a oferecer creche para seus filhos pequenos. Dessa forma, aquelas famílias que não conseguiram matricular seus filhos em creches públicas podem receber uma ajuda financeira para isso.

O intuito é oferecer suporte para as famílias e um ambiente educacional para crianças de até 4 anos incompletos. Nesse sentido, o pagamento será feito diretamente para as instituições educacionais e poderá ser no valor de até R$ 300 por filho. Assim, ao cumprir todas as regras previstas para o Auxílio Criança Cidadã, a família poderá ter acesso aos valores do benefício.

Veja quais são os valores e quem tem direito a receber o Auxílio Criança

O benefício é destinado a famílias com crianças que tenham até 4 anos de idade incompletos. Com isso, o dinheiro do Auxílio será repassado para as instituições educacionais até que a criança chegue nessa idade.

Nesse sentido, está prevista a distinção do valor em duas situações. Para crianças em creches de turno parcial, matutino ou vespertino, o valor é de R$ 200 por matrícula, ou seja, por filho. No caso das creches em que as crianças precisam ficar no turno integral, o valor do Auxílio é de R$ 300 por matrícula.