Conheça os secretários de Gladson que devem se afastar dos cargos para disputar eleições

O Governo do Acre deve divulgar até o próximo dia 31 de março, no Diário Oficial do Estado (DOE), a lista de secretários que serão desligados de seus cargos para disputarem as eleições de 2022.

Pela legislação, o prazo é 2 de abril, mas o governador Gladson Cameli disse que faria a descompatibilização até o final de março.

O objetivo do executivo é ganhar tempo para recompor e repactuar a equipe.

O ContilNet teve acesso a uma lista de secretários e possíveis pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e à Câmara Federal. Confira!

Alysson Bestene

No final de fevereiro, o ex-secretário de assuntos estratégicos do Governo e braço direito de Gladson, Alysson Bestene (Progressistas), pediu exoneração da Segov e colocou seu nome à disposição para o pleito de 2022, “como soldado preparado para assumir qualquer desafio”.

Alysson chegou a ser cogitado como candidato a vice na chapa de Gladson, mas nenhuma decisão foi tomada nesse sentido. É possível que o amigo pessoal do governador concorra a uma vaga na Câmara Federal.

Socorro Neri

A ex-prefeita de Rio Branco e atual secretária de Educação do Governo, Socorro Neri, também deve lançar sua pré-candidatura à Câmara Federal e se desligar do cargo que ocupa.

Neri tem a simpatia de Gladson desde que conseguiu o apoio do governador à sua candidatura à reeleição na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Embora não tenha vencido o pleito, ela se tornou a representante de uma das maiores pastas do Governo.

É possível que Socorro se candidate pelo Progressistas, o partido de Cameli.

Moisés Diniz

Quem deve acompanhar Socorro Neri no desligamento da SEE, é o secretário-adjunto da pasta, Moisés Diniz, que deve lutar por uma cadeira na Aleac.

O educador já foi deputado e estadual e federal pelo PCdoB. Atualmente, se apresenta como um dos maiores defensores do governo de Gladson.

Romulo Grandidier

Saiu nos principais veículos de imprensa, nesta segunda-feira (28), a possível exoneração do chefe da Casa Civil do governo de Gladson, Romulo Grandidier, que deve ser publicada em breve.

O motivo da saída pode ser a sua decisão de dedicar-se à campanha de Gladson ou o desejo de concorrer uma vaga na Câmara Federal pelo PSDB. Rômulo também é cotado para ser vice do chefe do executivo na disputa pela reeleição.

Grandidier não se manifestou sobre o assunto.

Israel Milani

O secretário de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani (PROS), também entra para a luta por uma cadeira na Câmara dos Deputados.

O filho da deputada federal Vanda Milani já se articula há um tempo para sua pré-candidatura, que tem o apoio do presidente nacional do PROS.

De acordo com informações dos bastidores da política, Israel pode sair do PROS e migrar para o União Brasil ou Progressistas.

Israel tem do seu lado, para fortalecer sua pré-candidatura, a esposa e atual prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem.

Nenê Junqueira

Com filiação no Republicanos assinada no último dia 16 de março, o secretário de Produção e Agronegócio do Acre (Sepa), Nenê Junqueira, é mais um postulante ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022.

Junqueira foi indicado à Sepa pelo senador Marcio Bittar (União Brasil). O partido no Acre é coordenado pelo filho do senador, João Paulo Bittar.

Coronel Batista

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Acre, coronel Carlos Batista da Costa, deve ser mais um da lista.

Conhecido por ter participado da ocorrência de apagamento do incêndio que tomou conta da Aleac em 1992, o gestor deve disputar uma cadeira na sede do parlamento acreano.

Ana Paula Lima

Secretária de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SASDH), Ana Paula Lima pode ser um nome para a Aleac em 2022.

As informações sobre sua possível pré-candidatura foram dadas à reportagem do ContilNet por uma fonte palaciana.

Ana Paula ganhou muita visibilidade no governo durante as campanhas de assistência às vítimas das enchentes e da covid-19 em todo o Estado.

Arlenilson Cunha

O diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN/AC), Arlenilson Cunha, deve voltar ao cenário eleitoral em 2022 para disputar uma vaga na Aleac.

Em 2018, nas últimas eleições, ele foi candidato pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e obteve 2.52 votos.

Francineudo Costa

Direto da baixada da Sobral, o engenheiro e diretor-presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec), Francineudo Costa, se prepara para ser pré-candidato ao cargo de deputado estadual pela segunda vez.

Também em 2018, ele foi candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e obteve 3.480 votos.

Costa está ligado ao atual deputado federal e pré-candidato ao Senado, Alan Rick (União Brasil).

Tom Sérgio

Outro desligamento que deve sair no Diário Oficial do Estado (DOE), nos próximos dias, é do presidente da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), Tom Sérgio.

O gestor é irmão do deputado federal Jesus Sérgio (PDT) e deve disputar uma das 24 cadeiras.