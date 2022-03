Copa do Brasil: como fazer palpites esportivos

Emoção e apostas andarão juntas lado a lado nos próximos meses com aquela que é a competição mais imprevisível e democrática do futebol brasileiro. A Copa do Brasil 2022 terá jogos em abril e maio válidos pela terceira fase do torneio e a chance de ter uma renda extra é grande.

Confira neste artigo tudo o que você precisa saber para fazer palpites esportivos na Betfinal, vantagens da casa, times favoritos e as datas dos confrontos.

Foi-se o tempo na qual para fazer palpites esportivos era necessário lápis, papel e uma casa de apostas física. De uns anos para cá, com a popularização da internet, surgiram diversos sites que recebem de forma virtual apostas dos mais variados tipos de eventos.

Pensando nisso, plataformas começaram a nascer na última década para atender o público que sempre foi apaixonado em investir em determinados esportes. E uma destas marcas é a Betfinal, presente na área das apostas online há quase 10 anos. Nela, é muito fácil fazer um palpite, mas claro, antes de tudo, deve ser feito um cadastro rápido na página.

Quem é a casa de apostas?

Após ter nascido em 2013, mas só em 2022 desembarcar no mercado brasileiro, a casa foi fundada por um grupo de apaixonados por esportes, cassinos e jogos online. E segundo o portal especializado Stake Cheia, “isso se reflete nos bons serviços prestados pela empresa desde sempre, sendo uma boa opção para apostas esportivas”

Apesar de que o site novato em solo brasileiro ainda necessite de alguns ajustes pontuais, ele já consegue imprimir bons serviços, cotações e promoções. A marca é gerida pelo grupo Final Enterprises N.V, “empresa com sedes em Nicósia no Chipre e também em Curaçao”, local onde ficam as melhores casas atualmente.

Quais os benefícios?

Além da segurança, afinal ela atua no Brasil regulada pela comissão de jogos de Curaçao e sob a licença 1668/JAZ emitida pela entidade, o site acumula benefícios. Um deles é o constantemente solicitado bônus de boas-vindas, exclusivo para novos usuários da plataforma de palpites.

Como bônus de boas-vindas para seus usuários, o site traz duas opções distintas, com um bônus para o primeiro depósito dos apostadores da área de apostas esportivas. Além disso, a casa oferece “um verdadeiro pacote de boas-vindas que traz para os clientes da área de cassino bônus nos quatro primeiros depósitos.”

Qual é o rollover do bônus de boas-vindas?

Antes de falarmos do rollover, vale lembrar que a casa de apostas traz como bônus inicial para a área de cassino online 100% do valor do primeiro depósito do usuário, tendo como limite R$ 200.

Já em relação ao chamado rollover, a regra é seis vezes em apostas simples com cotações no mínimo 1.9 ou apostas múltiplas com odds mínima de 1.6 por seleção. Contudo, uma informação nem tão agradável. O prazo para cumprir esse rollover é de apenas 15 dias.

Top 10 favoritos na CdB

Para a edição deste ano, trazemos a seguir 10 clubes que mais têm chances de título e que de fato disputarão a taça da Copa do Brasil 2022. Tirando o São Paulo, todas as outras nove equipes entram a partir da terceira fase, que começa em abril e vai até maio.

Atualmente, o site de apostas ainda não possui odds nem mercados abertos para apostar online nas partidas ou até mesmo a longo prazo, ou seja, no campeão da competição. Vale lembrar que desde o início do torneio, não existe mais o critério “gol fora”. Confira abaixo o nosso Top 10 favoritos ao caneco:

Atlético Mineiro

Palmeiras (foto do time campeão da edição 2020)

Flamengo

Corinthians

Bragantino

Athletico Paranaense

São Paulo

5 clubes para você apostar online

Dito isto, apontamos agora quais times realmente podem surpreender e chegar longe na Copa do Brasil. São equipes que geralmente possuem cotações mais altas em relação às favoritas, o que consequentemente acaba gerando mais lucros para os apostadores. Confira abaixo o clube e ao lado, em parênteses, suas virtudes:

Fluminense (vem de uma série invicta na temporada)

Fortaleza (time encorpado, na Libertadores e muito bem treinado)

Botafogo (campeão da Série B e recentemente virando SAF)

Santos (histórico da base podem ajudar)

Ceará (bons reforços para a atual temporada)

Quais são as datas da competição para apostar online?

Por fim, trazemos todas as datas e fases do torneio a partir de abril. Vale lembrar que as finais da competição estão marcadas para os dias 12 e 19 de outubro, um mês antes da Copa do Mundo do Catar. Confira e se programe para investir na Betfinal!