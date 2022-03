Covid-19 pode causar encolhimento do cérebro e perda de memória, mostra estudo de Oxford

Os cientistas disseram que os efeitos foram vistos até em pessoas que não foram hospitalizadas com Covid . Mesmo em casos leves, os participantes da pesquisa mostraram “uma piora da função executiva” responsável pelo foco e organização.

Além disso, em média, o tamanho do cérebro encolheu entre 0,2% e 2%.

Os cientistas frisaram, entretanto, que os efeitos medidos foram uma média calculada entre todos os participantes – e nem todas as pessoas tiveram impactos cerebrais negativos causados pela Covid.

O estudo usou imagens cerebrais de 785 pessoas, com idades entre 51 e 81 anos. Os cérebros dos voluntários foram examinados duas vezes – antes de se infectarem com o coronavírus e depois. Entre os voluntários, 401 pegaram Covid entre um exame e outro; as outras 384 permaneceram saudáveis.