De saída da Globo, Galvão Bueno escolhe sucessor na emissora

Galvão Bueno deve enfim se aposentar após a Copa do Mundo do Catar. O principal narrador da TV Globo nas últimas décadas anunciou que a partida entre Brasil e Chile, nessa quinta-feira (24/3), foi sua última narração na emissora. E de saída, Galvão indicou o nome para substituí-lo nas transmissões.

Em entrevista ao jornal O Globo, Galvão apontou Luís Roberto como seu possível sucessor. “Ele já tem um monte de frases que são marcantes para caramba”, disse, referindo-se ao companheiro de emissora. “Não sei.. Aí vai de vocês. Quero dizer, eu imagino. É uma imaginação minha. Cléber (Machado), vai ficar p… comigo. Mas ele é muito bom”, brincou.

Galvão falou ainda sobre a expectativa de transmitir sua última Copa do Mundo, e que espera que seja com o hexacampeonato mundial. “Daqui até a Copa, que Deus me dê saúde e que continue sendo como está, uma preparação para um grande momento. Na Copa, eu quero o hexa, pô. Os meninos podiam ajudar… Quem gritou o tetra e o penta quer o hexa. E que, depois, essa nova fase seja de realizações como foi hoje, mas em um mundo diferente. Que seja em um mundo menos cruel”, finalizou o narrador.