Depois de afastamento e notícia de divórcio, Wanessa Camargo assume companheira e se manifesta: “Meu amor por você”

Wanessa Camargo virou um ícone no mundo das celebridades. Todavia, o que poucos conhecem é que a filha do Zezé viveu um verdadeiro inferno em sua vida pessoal nos últimos tempos.

O motivo é que a beldade lidou com o falecimento de seu feto devido a um aborto. O divórcio dos pais, Zezé e Zilu, entre outras coisas. Sendo assim, a artista passou pelos escândalos e prosseguiu focada naquilo que realmente importa.

O que mostra isso é que Wanessa Camargo tem um relacionamento muito de perto com sua irmã, Camilla. E certamente está unida com a parceira em todos os momentos. Em suma, a famosa abriu o peito e declarou o carinho por Camilla. “Meu amor por você é incondicional, amor que me acompanha desde o começo dessa vida”, disse.

Ainda sobre Wanessa

Em seguida, a artista revelou que o relacionamento entre elas é grande. “Construímos juntas cumplicidade, criamos um laço inquebrável, uma conexão que sabemos o quão forte é”, relatou. Para encerrar, a herdeira de Zezé Di Camargo disparou que nada nunca as afastará e confirmou o orgulho que tem da Camilla.

Veja o que Wanessa declarou. “Você é meu orgulho e fico cada vez mais feliz em te ver brilhando, conquistando tudo que quer e construindo uma família linda! Você sempre tão forte, independente e guerreira. Te amo”, encerrou sendo assim.