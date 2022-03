Deracre trabalha na instalação de balança e garante maior celeridade no controle de insumos na Usina de Brasileia

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalha na revitalização da sede da autarquia e na instalação do aferidor de peso (balança), localizado em Brasileia.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, trata-se de mais uma obra importante, como a reforma do prédio sede de Brasileia e da instalação do aferidor de insumos.

“Mais um prédio público sendo recuperado, incluindo agora a instalação de uma balança com objetivo de proporcionar mais celeridade no controle de insumos produzidos na Usina do Deracre, em Brasileia”, afirmou o presidente do Deracre.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre.