Direção da Fundhacre emite nota sobre suposta invasão de criminosos à unidade de saúde

“De fato foi identificado pela segurança do hospital duas pessoas suspeitas que estavam armadas. Por medida de segurança dos funcionários e pacientes foi acionado a polícia que fizeram toda uma ronda no Complexo. A unidade esclarece ainda que em nenhum momento houve invasão na unidade hospitalar e que todos estão bem”, diz nota.

No início da noite, o presidente da unidade hospitalar enviou uma nota à imprensa onde nega a invasão e explica o motivo da movimentação da polícia no local.

