Editais publicados da semana ofertam 846 vagas; confira

Só esta semana foram abertas 846 vagas e remunerações iniciais que chegam a R$ 12.936,58 de acordo com o cargo. Veja abaixo o nosso clipping e se inscreva agora mesmo no seu concurso!

Editais publicados Distrito Federal (DF)

Carreiras: educação

Concurso SES DF

O concurso SES DF acaba de publicar edital! A Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou dia 25 de março o documento, ofertando 381 vagas no total, além de formação de cadastro de reserva para os cargos de Cirurgião Dentista, Enfermeiro e Médico. As remunerações variam de R$ 3.055,00 a R$12.654,00.

O interessados em participar do concurso SES DF poderão realizar sua inscrição no período de 25 de abril a 23 de maio de 2022.

Editais publicados Minas Gerais (MG)

Carreiras: Administração, engenharia, saúde, contabilidade e outros

Concurso UFMG

Saiu o edital de concurso público da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo o edital, que foi publicado no Diário Oficial em 25 de março de 2022, são ofertadas 34 vagas de níveis médio, técnico e superior.

Organizado por uma comissão própria, as provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de maio de 2022. A remuneração inicial chega a R$ 4 mil.

Carreiras: jurídica, administrativa, serviço social, odontologia, saúde, saúde, enfermagem, engenharia, farmácia, fisioterapia, educação e psicologia.

Concurso Prefeitura de Jequeri

O edital do concurso Jequeri MG foi publicado em está com cronograma definido! O certame oferta 88 vagas imediatas para nível alfabetizado, fundamental, médio e superior. A banca responsável pelo concurso Prefeitura Municipal de Jequeri MG será a SEAP – Serviço Especializado em Administração & Projetos Ltda.

Carreiras: educação

Concurso IFNMG

Saiu o edital de concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Segundo o documento publicado no Diário Oficial em 23 de março de 2022, são ofertadas vagas de nível superior com remuneração inicial de até R$ 9 mil

Organizado pelo Instituto AOCP, as provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de maio de 2022.

Carreiras: educação

Concurso Prefeitura de Nazareno MG

Saiu o edital do Concurso Nazareno MG, no estado de Minas Gerais. A Prefeitura do Município oferece 10 vagas para provimento imediato. Os cargos ofertados são de níveis superior, técnico, médio e fundamental. Já as carreiras contempladas são as de serviço social, enfermagem, fisioterapia, saúde, educação, educação, psicologia e outras.

As remunerações iniciais ofertadas no edital do Concurso Nazareno MG variam entre R$ 1.212,00 a R$ 12.936,58. Aprovados trabalharão em regime de 20 a 44 horas – a depender do cargo escolhido pelo candidato.

Editais publicados Espírito Santo (ES)

Carreiras: Controle

Concurso Secont

Novidades sobre o concurso Secont ES. Saiu o edital de concurso público da Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo. Segundo o edital publicado no dia 25 de março de 2022, são ofertadas 12 vagas imediatas, além de 98 de cadastro de reserva para o cargo de Auditor do Estado.

Os candidatos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo terão a seguinte remuneração. Entenda na lista abaixo:

Remuneração: R$ 9.653,06

R$ 9.653,06 Auxílio-alimentação: R$ 300,00

Editais publicados Santa Catarina (SC)

Carreiras: Administrativa e tecnologia da informação

Concurso MP SC

O concurso MP SC para ingresso no quadro efetivo de servidores do Ministério Público do Estado de Santa Catarina está com edital publicado! São 50 vagas, de níveis médio e superior, para contratação imediata além de formação do cadastro de reserva. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora.

Remunerações iniciais variam entre R$ 6.233,73 a R$ 8.040,06.

Editais publicados Ceará (CE)

Carreiras Jurídica

Concurso TJ CE

O concurso TJ CE está com edital publicado! A Fundação Carlos Chagas (FCC) está organizando a nova seleção! O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está ofertando 51 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

A remuneração inicial dos cargos varia de R$ 8.795,28 a R$ 10.824,96. Os interessados em concorrer às vagas podem realizar as inscrições entre os dias 04 de abril até o dia 06 de maio de 2022 no endereço eletrônico: www.concursosfcc.com.br.

Editais publicados São Paulo (SP)

Carreira Administrativa

Concurso UNESP

No dia 23 de março de 2022 foi publicado mais um edital da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, localizada no estado de São Paulo. O certame oferta vagas para Assistente Administrativo II, na condição de Técnico-administrativo Substituto.

A remuneração inicial do cargo de nível médio chega a R$ 4.227,56. Inscrições estão abertas das 00 horas de 24 de março de 2022 às 18 horas de 02 de abril de 2022, exclusivamente via

internet. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico https://inscricoes.unesp.br, localizando os links correlatos à inscrição.

É importante ressaltar que outro edital com oferta de 34 vagas foi publicado em fevereiro de 2022 e em novembro de 2021, foram publicados 11 editais de acordo com cada cargo e campus de lotação. Os candidatos aprovados terão remuneração inicial de até R$ 6 mil.

Editais publicados Maranhão (MA)

Carreiras: Educação

Concurso UFMA

O concurso UFMA está com mais um edital publicado! A Universidade Federal do Maranhão oferta vagas de nível médio e superior para o cargo de Técnico Administrativo em Educação. Ao todo são 04 vagas com lotação em um dos Campus da Universidade, situados no Estado do Maranhão: São Luís, Imperatriz, Chapadinha, Codó, Bacabal, Pinheiro, Grajaú, São Bernardo e Balsas. As inscrições poderão ser feitas no período entre 28 de março e 11 de abril de 2022, no site www.concursos.ufma.br.

Vale destacar que a Universidade Federal do Maranhão está com outro edital publicado para preenchimento de 17 vagas imediatas para diversos cargos de nível médio, técnico e superior e com inscrições realizadas entre o dia 12 de janeiro de 2022 e 02 de fevereiro de 2022. As provas objetivas para esse certame serão aplicadas no dia 20 de março de 2022.

Editais publicados Paraíba (PB)

Carreiras: Administrativas

Concurso CRM PB

O concurso CRM PB está com inscrições abertas! O Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba oferece 06 vagas imediatas para os cargos de Assistente Administrativo, Agente Fiscal e Técnico em Informática.

Além disso, o concurso CRM PB também oferta 55 oportunidades para formação de cadastro de reserva. Todas as vagas são destinadas para candidatos que possuem nível médio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de abril de 2022 através do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB, que é a banca organizadora do certame.

Editais publicados Acre (AC)

Carreiras: Administrativa e contabilidade

Concurso CRC AC

O edital do Concurso CRC AC, localizada no Estado do Acre, foi publicado! O Conselho Regional de Contabilidade do Acre oferta 50 vagas para os cargos de Agente Administrativo e Contador. O concurso oferta vagas de níveis médio e superior.

Mas atenção, concurseiro! A inscrição para o concurso pode ser realizada até o dia 25 de abril de 2022.

