Em agenda no interior, Gladson diz que não precisa roubar porque seu pai é rico: “Graças a Deus”

Durante extensa agenda no município de Manoel Urbano, nesta quarta-feira (30), o governador Gladson Cameli (Progressista) respondeu as críticas lançadas a ele por seus adversários.

Na ocasião, o político disse que “não precisa roubar” porque o seu pai – o empresário Eládio Cameli – é rico.

“Meus amigos, chorar o leite derramado todo mundo gosta e achar culpados quando não se tem responsabilidade é muito fácil. Agora, meter a mão na massa, falar a linguagem do povo e colocar o pé na lama é para poucos”, destacou o governador.

“Deus me deu a oportunidade de escolher o que eu quero para minha vida. Eu não preciso roubar ou cometer algo de errado porque graças a Deus o meu pai é rico e me dá tudo o que preciso”, finalizou.

Gladson participou da entrega da reforma da Unidade Mista de Saúde do município, assinou o convênio para a construção da Casa Índio Kulina e deu ordem de serviço da manutenção preventiva e corretiva do cercamento e da pista do aeródromo de Manoel Urbano.

Participaram do evento o prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá, e os secretários de Estado, Paula Mariano, Petrônio Antunes e Cirleudo Alencar, além de membros da sociedade.