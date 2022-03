Em Cruzeiro do Sul, Polícia Federal realiza incineração de drogas ilícitas

A Polícia Federal realizou na última segunda-feira (21), mais uma incineração de entorpecentes, em Cruzeiro do Sul. As drogas são provenientes de apreensões realizadas no município no último mês, em decorrência da operação Hórus, do programa V.I.G.I.A., em ação integrada entre as forças de segurança do Vale do Juruá, como Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, contra o narcotráfico internacional.

Na ocasião, foram incinerados aproximadamente 150 quilos de drogas ilícitas. No ato da incineração, estavam presentes autoridades do Ministério Público e Vigilância Sanitária local.