Em entrevista ao ContilNet, Alan Rick destaca investimentos feitos nas áreas da educação, saúde e segurança pública

Em entrevista ao ContilNet, o deputado federal Alan Rick (DEM) fez um levantamento do seu mandato no Congresso Nacional e destaca investimentos feitos nas áreas de educação, saúde e segurança pública.

De acordo com o deputado, uma das grandes bandeiras levantadas no Congresso, é a questão da Prova Revalida, que deve ser feita pelos médicos formados no exterior, que foi aprovada para ser feita duas vezes por ano. Além disso, em 2016, também houve alteração na Lei do Mais Médicos.

“Nós apoiamos a saúde, entregamos emendas para reforma de muitos hospitais. No início do meu mandato visitei os hospitais do estado e percebi a falta de estrutura, de equipamentos. Destinei emenda individual para o Hospital de Mâncio Lima, vamos entregar em abril o hospital em Acrelândia, que destinamos R$2,5 milhões. Além disso, também lutamos pelo piso salarial de enfermagem e muitos outros apoios dentro da área da saúde”, disse o deputado.

Na área da educação, o deputado federal destinou emendas para conclusão de obras em escolas, reformas em escolas e destinou recursos para diversos municípios. Na área da segurança, Alan Rick destinou emendas para instalação do Cerco Eletrônico, que é composto por câmeras de videomonitoramento, para auxiliar policiais em ocorrências, que será expandido para o interior. Além disso, 14 novas viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e outras também serão entregues aos municípios.

O deputado também citou sobre a entrega de equipamentos para a polícia, stand de tiros reformado e sobre o espaço destinado aos cães que auxiliam em operações com drogas.

Confira a entrevista completa:

