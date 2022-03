Alerta: Sena Madureira pode entrar em estado de calamidade por cheia no Iaco

“Governador, se o senhor puder tirar um pouco do seu tempo para passar nesses lugares, é importante. Aqui ao lado [das instalações da Rádio Difusora], tem mais de 100 jovens, todos fardados com seus uniformes de escolinhas. Mais de 60 alunos fazendo aulas de violão. Dê uma passadinha. São só 10 minutos. Eles só querem te ver e agradecer seu apoio”.

Um município entra em estado de calamidade quando “o comprometimento da capacidade de resposta do Poder Público do ente atingido é substancial”. Atualmente, Sena Madureira está em estado de emergência, que é quando há “situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial” da resposta do Poder Público.

Com centenas de famílias atingidas, o rio Iaco em Sena Madureira pode encher ainda mais e, caso as medições cheguem a casa dos 16 metros, Sena Madureira pode entrar em estado de calamidade. A informação foi dada pelo prefeito Mazinho Serafim (UB-AC) em entrevista a um programa de rádio local na manhã desta quinta-feira (24).

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!