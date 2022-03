Em um mês, Acre teve queda de mais de 80% no número de mortes por Covid-19

O Acre não registrou novos casos de coronavírus e mortes ocasionadas pela doença neste último dia do mês de março de 2022, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. O número de infectados permanece em 123.812 em todo o estado.

Ao todo, do primeiro dia do mês até esta quinta-feira (31), 3225 pessoas foram infectadas e 18 morreram em decorrência do vírus.

O número oficial de mortes chegou a 1.992 em todo o Estado.

O número de pessoas curadas em todo o mês de março é de 9762.

Em comparação com fevereiro, no cenário de quantidade de casos, a diminuição foi de 74,94%. Com relação ao índice de mortes, a variação é de 81,5%.

A queda nas estatísticas de casos e vítimas fatais impacta diretamente no número de internações pela doença.

Com a baixa no estado, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco, deixa de ser a referência estadual para o tratamento da doença, por decisão da Sesacre e do Comitê de Acompanhamento da Covid. Dessa maneira, o atendimento passa a ser feito em todas as outras unidades de saúde, em área específica e isolada.