Empresário revela saúde do pai de Paulinha Abelha após morte da filha

Marques deu detalhes sobre como está a saúde de Seu Abelha após a morte da cantora, que faleceu em 23 de fevereiro aos 43 anos.

“Paulinha foi uma mãe para o próprio pai. A gente sabia desse amor que ela tinha por ele, e vamos continuar ajudando no que for preciso. Vamos fazer tudo por ela”, disse o empresário em entrevista ao Extra.

Ele ainda disse que Clevinho, viúvo de Paulinho, é quem mais tem sofrido com o luto e a saudade da cantora. “Os dois eram muito ligados. Ele a acompanhava em todos os shows, ensaios. Estavam juntos 24 horas por dia. É um menino de ouro”, contou.

Retorno aos palcos

A banda vai retornar aos palcos em 11 de março, com uma novo logomarca, mas sem um substituto para Paulinha. Os integrantes terão um acompanhamento com com psicólogos antes de voltarem a cantar sem a vocalista.

“A gente sabe que o primeiro show será o mais difícil. Não dá para marcar uma data sem saber se a voz vai sair, se eles estarão descansados. A vida tem que continuar, é assim que se ameniza a dor”, diz o empresário.