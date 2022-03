Equipe que trabalhará nos novos leitos do PS de Rio Branco passa por capacitação

Com início no dia 15 de março, o curso de qualificação da equipe que atuará nos novos leitos do Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco, encerrou-se na última semana. O objetivo é capacitar os profissionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem para o atendimento de pacientes ortopédicos, neurológicos e cardiológicos.

