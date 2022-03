Escolinha de Futebol Remanescente funciona com apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, apoiou o projeto social Escolinha de Futebol Remanescente, que realizou neste sábado, 19, a culminância do projeto na quadra esportiva do Bairro da Baixa.

O Projeto Remanescente, coordenado pela pastora Raimunda Marques trabalha, exclusivamente, com jogadoras de 10 anos para cima, sem limites de idade. Atualmente são aproximadamente 30 jovens e mulheres que, com a Lei de Incentivo ao Esporte receberam uniformes, tênis e bolas para a prática esportiva.

Caline Cabral, 17 anos, participante do projeto afirmou ter o sonho de jogar profissionalmente e o projeto além de manter o sonho vivo ainda permite que todos possam praticar esporte.

“Esse projeto é muito bonito, pois temos o sonho de sermos jogadoras profissionais e aqui é possível termos todos os nossos equipamentos, pois muitas que estão aqui não tem como comprar seu material e com o apoio da prefeitura todas temos nosso material”, disse Caline.

A proponente do projeto, Raimunda Marques, disse que a ideia surgiu da necessidade de trabalhar com as mulheres que gostam de esporte e não tinham onde praticar.

“O projeto Remanescente surgiu quando eu era presidente da Baixa e percebi a necessidade de desenvolver algum tipo de trabalho para as mulheres. Hoje temos quase 30 mulheres aqu,i de todas as idades, que veem no esporte uma forma de ter uma vida melhor. Agradeço a prefeitura municipal que está tornando possível que a gente possa adquirir materiais esportivos e uniformes para todas as nossas jogadoras”, disse Raimunda.

O Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aldemir Maciel, disse que Cruzeiro do Sul teve 38 projetos esportivos aprovados em todas as modalidades esportivas, sendo um investimento de 150 mil reais no esporte.

“A gestão do prefeito Zequinha Lima está investindo 150 mil reais no esporte, temos 38 projetos esportivos realizados dentro e fora da cidade. Entendemos que esporte e cultura são primordiais para que possamos manter a lucidez da nossa juventude”, finalizou Aldemir Maciel.