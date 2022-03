Esquadrão antibomba viaja mais de 300 km para ‘desarmar’ caixa suspeita e acha lança confetes

Foi o cheiro de pólvora que chamou a atenção de empresários ao receberem uma encomenda, em uma loja, em Ponta Porã (MS), cidade na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai. Com o indício de ter um explosivo, a rua do estabelecimento foi fechada, policiais locais foram acionados e o esquadrão antibomba viajou de Campo Grande a fronteira – um pouco mais de 300 km – para descobrir que haviam lanças confetes no interior da caixa.

Segundo relato da Polícia Militar de Ponta Porã, uma pessoa ligada à empresa fez a encomenda dos lança confetes pela internet e não avisou que a caixa iria chegar ao local. Apreensivos, sem saber o que tinha na caixa e suspeitando de que seria uma bomba, os empresários acionaram as forças de segurança.

A caixa de papel com a suposta bomba foi entregue em uma loja da avenida Duque de Caxias, em Ponta Porã. A polícia chegou a fechar a via, proibindo o trânsito de pessoas e de veículos.

Depois de saberem o que tinha na caixa, os policiais chegaram a acionar um dos lanças confetes para confirmar.