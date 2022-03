Estilistas de moda indígena usam casca de árvore, fibras e semente de açaí; veja fotos

Os produtos farão parte da primeira Mostra de Moda de Indígena do Brasil, que acontecerá entre 2 e 23 de abril em três pontos de Manaus. O evento terá a participação de 29 estilistas, sendo dois coletivos e 37 modelos.

A inspiração para as roupas é a ancestralidade, grafismos e cultura indígena. A estilista Yra Tikuna explica que para produzir as peças usa cascas de uma árvore chamada Turiri, que só são encontradas na região do Alto Solimões, no Amazonas.

“A gente tira a casca dela, lava e bate até ela virar um pano cru. Depois nós começamos a desenhar nossas artes, aquelas que fazem parte da nossa ancestralidade. Algumas tem imagens de animais, dos nossos deuses, da nossa cultura.

Processo de produção das roupas com grafismos indígenas — Foto: Arquivo pessoal

A tradição e cultura indígena também é inspiração para Claudia Baré, que trabalha com produções desde os 12 anos de idade. A estilista e artesã conta que ela participa de todas as etapas de produção, desde a criação das peças, até a confecção.

“Eu também trabalho com jovens que fazem a costura e também as pinturas, cada um com seu significado. Usamos sempre as miçangas também, que são bem destacadas em nosso modelo. Na mostra indígena elas serão bastante usadas”, adiantou.

Claudia Baré, estilista indígena. — Foto: Arquivo pessoal

Mostra contará com 37 modelos. — Foto: Arquivo pessoal

Já a artesã Mayra Mura usa fibras para produzir bijuterias como cordões, pulseiras e brincos, com sementes de açaí, madeira, miçanga e pedra de jarina.

“Eu tento deixar as minhas produções o mais natural possível. Até porque essa é a nossa essência. A natureza nos define. Porque então ignorar isso nas produções? Cada detalhe é pensado em como vamos representar nossas raízes”, disse.

Acessórios são produzidos com sementes de açaí. — Foto: Arquivo pessoal

Mostra inédita em Manaus

A “Mostra Intercultural de Moda Indígena” acontecerá pela primeira vez em Manaus entre os dias 2 a 23 de abril.

O evento inédito ocorrerá no Parque das Tribos, Salão Rio Solimões e Sumaúma Park Shopping (veja os endereços detalhados abaixo).

Para a primeira edição a temática será o grafismo indígena, que está detalhado nos trajes e traçados dos figurinos.

O evento conta com a participação de 29 estilistas, sendo dois coletivos e 37 modelos indígenas, das etnias Munduruku, Baré, Sateré-Mawé, Tikuna, Witoto, Mura, Tariano, Kambeba, Carapanã e Kokama, entre outros. Ao todo, 70 profissionais estão envolvidos na ação.

Confira os endereços:

Parque das Tribos – Rua Rio Purus, 15, Tarumã Açu;

Salão Rio Solimões – Avenida Sete de Setembro, 1546, Centro (anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro);

Sumaúma Park Shopping – Avenida Noel Nutels, 1762, Cidade Nova

