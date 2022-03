Estrutura de metal cai no Lollapalooza e deixa um ferido

O Lollapalooza 2022, que acontece até o próximo domingo (27) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi interrompido na tarde de sexta-feira, 25, pela forte chuva. Uma estrutura metálica foi derrubada e atingiu uma pessoa que foi imediatamente hospitalizada.

A estrutura faz parte do Stand da Chevrolet, Onix. O local foi isolado. O festival acontece entre sexta-feira (25) e domingo (27) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Um vídeo que circula no Twitter registra a queda da estrutura de metal. Assista:

Chuvas interromperam shows

A banda britânica de Liverpool The Wombats se esforçou para ser uma das atrações mais bacanas do primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2022.

Começando às 15h37 desta sexta (25), com dois minutos de atraso, foram simpáticos com à plateia, o baterista usava uma camiseta genérica da seleção brasileira e disse “tudo bem? Estamos muito felizes de estar aqui com vocês” em português mesmo.

O rock sincopado, perfeito para pular, caiu no gosto da galera, e tudo que se via eram braços para cima e para baixo celebrando os Wombats e a volta dos shows ao vivo.

Até que, na terceira canção, uma tempestade de 15 minutos pareceu despejar um balde em todos os espectadores. Ficamos tão molhados quanto se tivéssemos pulado de roupa e celulares numa piscina.

O show foi interrompido e pelos próximos 40 minutos, um membro da organização implorava para que o público se afastasse do palco e das demais estruturas metálicas. “Há perigo de raio, por favor afastem-se.”

Por sorte, a chuva se foi, o raio não apareceu e a galera agora aguarda a volta do sol para se secar.

E aguarda a volta da banda ao palco, que ainda não tocou seu principal hit, “Let’s Dance to Joy Division”, de 2007.

Às 16h40, quando o show de uma hora já deveria ter acabado, a organização informou pelo alto-falante que a equipe estava checando todos os equipamentos antes de o rock voltar ao palco.

Às 17h05, a organização voltou a pedir paciência e a dizer que estão resolvendo problemas técnicos. (com Folhapress)