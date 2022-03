Estupro é o crime mais praticado contra crianças no Brasil, diz estudo

Estudo inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Fundação José Luiz Egydio Setúbal indica que 56,6% das ocorrências registradas pelas secretarias estaduais de segurança pública, entre janeiro de 2019 e junho de 2021, contra crianças e adolescentes no Brasil foram de estupro. Dos 129.844 registros compilados em 12 estados, com vítimas de 0 a 17 anos, 73.442 envolvem violação sexual.

Os dados apontam também 21,6% das ocorrências de maus-tratos; 18,1% de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica; 2,9% de mortes violentas intencionais; e 0,8% de exploração sexual.