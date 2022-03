Ex-freira e traficante: Quem é a sniper das forças russas que o Exército da Ucrânia diz ter capturado

Jogadora de handebol, freira e traficante de drogas foram algumas das ocupações da sérvia Danijela Lazović antes de se juntar às tropas separatistas russas na região de Donestk, na Ucrânia, em 2014. Na última sexta-feira, forças do país, em guerra com a Rússia de Vladimir Putin, anunciaram ter capturado a mulher, que, como sniper, teria matado cerca de 40 pessoas ao longo dos últimos oitos anos. O governo sérvio, porém, nega que a mulher detida seja Danijela, marcando um novo episódio na briga por versões sobre o conflito.

A prisão da sérvia foi divulgada em nota do Ministério da Defesa ucraniano. Segundo o texto, Lazović é apontada como sendo a responsável por assassinar prisioneiros ucranianos em 2014. Entre as 40 mortes atribuídas pelo Exército ucraniano a ela, estariam as de civis.

“Qualquer um que matar civis em nossa terra enfrentará uma retribuição iminente. As Forças Armadas cuidarão disso”, conclui a nota.

O ministério do Interior da Sérvia, porém, divulgou um comunicado afirmando que Danijela, na verdade, está presa em Požarevac desde outubro de 2020.

“Foi presa em outubro de 2020 e está na Penitenciária de Požarevac desde então, cumprindo pena de seis anos de prisão, e, portanto, não pôde participar da guerra ou ser capturado na Ucrânia”, informou a pasta, conforme publicado no jornal Blic.

‘Pantera Negra’

A combatente é bastante conhecida entre os militares e usa o apelido de Bagheera — nome da pantera negra de “O Livro da Selva”, que inspirou a adaptação de “Mogli: O menino lobo”. As autoridades compartilharam um registro de uma identidade militar da presa e alegaram que seria falsa. Constava no livreto o nome Irina Starikova, supostamente nascida em Donetsk.

