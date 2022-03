Fãs formam filas para comprar ingresso de gravação de DVD de Joelma

A população manauara saiu às ruas para garantir o ingresso do show de Joelma no sambódromo da cidade no dia 14 de maio. Os fãs formaram grandes filas nesse domingo (27/3), primeiro dia oficial de vendas, para garantir presença na gravação do DVD Isso É Calypso.

A cantora irá estrear a turnê Isso É Calypso no dia 8 de abril em São Paulo, culminando com a gravação do DVD em Manaus. As filas chegaram a dar voltas nos shoppings onde estão localizados os pontos de vendas.