Ferrari, Lamborghini e BMW Z4: veja carrões apreendidos de influencer

Carros superesportivos com motores nervosos impulsionados pelas mais famosas e caras montadoras de veículos do mundo, como as italianas Ferrari e Lamborghini, fazem parte da coleção automotiva do youtuber Kleber de Moraes, o Klebim, preso em operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta segunda-feira (21/3). Os carrões são de fazer inveja aos amantes da velocidade. Apenas os dois possantes italianos somam, juntos, a bagatela de R$ 6 milhões.

Todos os veículos foram alvo de busca e apreensão no âmbito da Operação Huracán. A investigação desmantelou um esquema que rendeu milhões ao influenciador digital, por meio de rifas ilegais e lavagem de dinheiro. A PCDF cumpriu mandados de busca e apreensão de nove carros de luxo, todos comprados com dinheiro proveniente das rifas ilegais.

De acordo com a Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF), além da Ferrari Spider 458 e da Lamborghini Huracán, que batiza a operação, foram apreendidos os seguintes carros: uma BMW Z4, uma Mercedes Benz GLA 200, uma C200, uma VW Tiguan, uma caminhonete Ford F-250 e uma VW Amarok. Um GM Ômega customizado também foi alvo de busca.

