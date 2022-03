O fotógrafo e colunista do ContilNet, James Pequeno, traz cliques exclusivos da festa de St. Patrick’s Day, realizada no último sábado (19), no Seringal Bier.

A festa é uma celebração feita em homenagem ao padroeiro irlandês, São Patrício, mas que é comemorada em vários lugares do mundo. Tradição no país, a data é regada a muita música, comidas, bebidas típicas, e desfiles que acontecem em cidades como Dublin, Cork, Limerick e Galway.

Confira os cliques: