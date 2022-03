Filho mata pai idoso e cadeirante a facadas e faz fogueira com corpo dele: “Para acabar com sofrimento dele”

Foram achados, na manhã desta terça-feira (15), os restos mortais do idoso de 72 anos, Josué Vitorino do Nascimento, assassinado a facadas e queimado em uma fogueira, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. O filho acabou preso após confessar o assassinado. Ele ficou com o corpo durante um dia até queimá-lo.

Informações são de que o crime aconteceu no domingo (13), e que o filho teria usado facas para matar o idoso sendo que após o assassinato, ele teria juntado vários móveis de madeira da residência, feito uma fogueira e colocado o corpo para queimar. O crime foi descoberto e, na manhã desta terça (15), a polícia foi até o local onde encontrou os restos mortais da vítima.

O filho confessou o crime e foi junto da polícia até a residência, onde duas facas ensanguentadas foram encontradas em cima da mesa e apreendidas pela perícia. O filho contou aos policiais que cometeu o assassinato para acabar com o sofrimento do pai, que era cadeirante.