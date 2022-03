“Fui muito bem recebido no PP” diz deputado Manoel Moraes, que trocou o PSB pelo partido de Gladson

Casa Nova

O deputado estadual Manoel Moraes assinou ontem sua ficha de filiação ao Progressistas, partido do governador Gladson Cameli. Moraes estava no PSB há quase 20 anos e é deputado de segundo mandato.

Vá com Deus

Quando o deputado anunciou em fevereiro deste ano, aqui na coluna Pimenta no Reino, que estava de saída do PSB, o presidente estadual partido, César Messias, disse à coluna: “Cada cabeça tem sua sentença, se a sentença dele for essa (sair do PSB), que vá com Deus”.

Feliz

Na nova casa, o deputado diz que está feliz. “Fui muito bem recebido no Progressistas. Tenho grandes amigos, de longas datas. Estou feliz e vou me empenhar ao máximo para retribuir tamanho carinho”, contou à coluna.

Moral

E o deputado tá com moral. No evento de filiação dos novos progressistas, Manoel Moraes foi um dos que recebeu mais atenção do governador Gladson Cameli e da senadora Mailza, que agora são seus correligionários.

PCdoB

Na semana passada, quando a Aleac recebeu uma sessão solene em homenagem aos 100 anos do PCdoB, a coluna Pimenta no Reino foi temática e especial, e também homenageou os comunistas. Criado em 25 de março de 1922, o partido completa hoje seu primeiro centenário. Parabéns!

Festança

E já que não é todo dia que um partido completa 100 anos, os comunistas preparam uma baita festança no estado do Rio de Janeiro. A partir desta sexta-feira (25), a cidade de Niterói recebe o Festival Vermelho. O evento se estende até sábado (26) com atividades culturais e políticas no centro cultural Caminho Niemeyer.

AC/RJ

Os respresentantes do Acre no Festival Vermelho são a deputada federal Perpétua Almeida e o deputado estadual Edvaldo Magalhães. No RJ, os comunistas devem participar de toda a programação festiva e política do centenário partido.

#Vota16

Diversos artistas e políticos iniciaram nas redes sociais, nos últimos dias, uma campanha para que os jovens de 16 anos ou mais tirem seus títulos de eleitores para que possam votar no pleito deste ano. O prazo final para emitir o título de eleitor é 4 de maio. O TSE registrou o menor número de adolescentes com título de eleitor da história, 830 mil jovens. Em 2018, os registros até fevereiro chegaram a mais de 1,4 milhão de pessoas.

Direito Ufac

O deputado federal Leo de Brito (PT) cumpriu uma extensa agenda nesta sexta na Ufac. Leo participou da entrega do prédio do curso de Direito, que foi construído com emenda do deputado no valor de R$ 500 mil. “Não teve jeito, fui as lágrimas no momento do meu discurso na inauguração do prédio do Centro de Ciências Jurídicas Sociais Aplicadas da Ufac, que vai abrigar os cursos de Direito e Economia, para o qual tive a honra de destinar recursos de emenda do meu primeiro mandato para a construção do prédio. Passou um filme na minha cabeça, desde quando entrei na Ufac como aluno em 1997”, disse o deputado.

RU

O deputado também aproveitou a ida na Ufac para almoçar no Restaurante Universitário (RU), que ele destinou emenda de mais de um milhão de reais. Ao todo, o deputado já destinou R$ 13,5 milhões para a universidade. Leo, que é professor do curso de Direito, disse que “a intenção é socorrer a universidade nesse momento de desmonte da educação e redução de orçamentos”.